¿Mafia de las Tierras II? Abogada apunta a la fiscal Lupi y al juez Freytes ante el despojo de derechos de una familia

Sáenz Peña. Se trata de una mujer, que junto a su familia (integrada por un discapacitado), fue desalojada del campo que habitan desde hace 15 años, y donde hicieron mejoras y crían vacunos. La fiscal Lupi, sin considerar las pruebas producidas en el expediente, le dio la razón a un septuagenario tucumano que inicio un trámite en el Instituto de Colonización, y Freytes convalido el desalojo.

Patricia Ludueña, abogada que representa a la familia de Adriana Magdalena González, hablo en LT16am950 sobre el desalojo ocurrido en el Departamento Almirante Brown ordenado por la fiscal Liliana Lupi y convalidado por el juez Daniel Freytes que subroga el Juzgado de Garantías.

La mujer, despojada de sus derechos sobre el inmueble en el que vive desde hace 15 años y donde tiene mejoras realizadas, comparte ese lugar, unas 170 hectáreas, con su familia que es integrada por una persona con discapacidad que hoy está en la calle, 70 vacunos, y todos los muebles y sus pertenencias.

Hoy, tras esta acción judicial in sensible por parte de la Justicia saenzpeñense que no consideró las pruebas producidas en el expediente sin siquiera tomar en cuenta una larga lista de testigos, permanecen en la calle tratando de mantener con vida a la hacienda.