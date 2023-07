Malestar de vecinos por «plantazo» de legisladores nacionales convocados en el Concejo por aumentos de tarifas

Sáenz Peña. Los vecinos autoconvocados, muchos enrolados en la oposición provincial, como es el caso de militantes del radicalismo y libertarios (ex radicales), pretendían una cita con los peronistas Bernardo Voloj, Aldo Leiva, Lusila Massín, MAría Luisa Chomiak, Juan Manuel Pedrini, Antonio Rodas y Marin Pilatti Vergara.

La convocatoria surgió luego de la nota presentada por vecinos autoconvocados de la ciudad quiénes solicitaron al Concejo su intervención para invitar en segunda instancia al Defensor del Pueblo Bernardo Voloj, a los Diputados Leiva, Massín, Chomiak y Pedrini y a los Senadores Rodas y Pilatti Vergara para dialogar con los funcionarios respecto a las irregularidades que continúan produciéndose en las empresas estatales Secheep y Sameep que afectan a los contribuyentes. La solicitud fue aprobada por unanimidad, en la sesión ordinaria celebrada el pasado 28 de junio. En la foto difundida por prensa del Concejo tampoco se lo ve a Gerardo Cipolini, Juan Carlos Polini, ni Víctor Zimmermann, aunque el parte de prensa sólo hace mención a los legisladores peronistas.

Estuvieron presentes en el recinto municipal el presidente del Cuerpo Pedro Egea, los ediles Nora Gauna, Carlos Pereyra, Héctor Wasinger y Ernesto Blasco, también representantes de vecinos autoconvocados quienes manifestaron su malestar ante la inasistencia de los funcionarios convocados para la ocasión «el no hacerse cargo de la situación es lamentable, porque estamos padeciendo esto hace tiempo; nos sentimos desprotegidos y devastados pero no vamos a bajar los brazos. Si no le interesa a los legisladores que son representantes de todos los ciudadanos, la verdad es triste y lamentable» expresaron.

Por su parte la presidente del Bloque Chaco Somos Todos, Nora Gauna manifestó «lo que se estaba pidiendo es que asistan los otros Diputados y el Defensor del Pueblo, quienes no vinieron a la reunión anterior, para dar respuestas a nuevos interrogantes. Las invitaciones se hicieron en tiempo y forma, tal lo solicitado por los vecinos. Hoy se esperaba otro tipo de respuesta. El Concejo ha cumplido, el Concejo cumple en ser el nexo, pero es muy difícil cuando hay una parte que no quiere acercarse».

Carlos Pereyra, presidente del Bloque Frente Chaqueño dijo «estuvimos en el horario previsto pero como no asistieron, dimos por levantada la reunión. Nosotros estamos acompañando; veremos qué decisión toman, estamos colaborando y como también somos vecinos de Sáenz Peña, hemos apoyado desde el principio este tipo de actividades que llevan adelante».

Los vecinos manifestaron que realizarán su asamblea correspondiente y que sacaran un comunicado que próximamente darán a conocer a la comunidad y a los medios de comunicación.