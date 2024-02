Mauro Andión comprometido por venta de viviendas según denuncia del intendente de Colonia Aborigen

Colonia Aborigen. Mateo Vucko dijo que las cooperativas usaban datos de personas vulnerables (discapacitados) para obtener viviendas u obras de mejoras que después vendían hasta por «tres vaquillas». El intendente por el Frente Chaqueño acusó a los exfuncionarios Juan Manuel Chapo y Mario Andión.

«Sabían todos lo que pasaba en el IAFEP, nada más que nadie quería denunciar porque si vos denunciabas allá arriba se te venían encima como leche hervida. En nuestro caso, nos cortaron todos los trabajos que teníamos en el pueblo, que era un registro civil y un cuartel de bomberos. Chapo nos suspendió todo por denunciar al IAFEP».

Con esa increíble definición, el primer intendente electo de Colonia Aborigen, Mateo Vucko, relató las severas irregularidades cometidas por cooperativas que estafaban a personas vulnerables amparándose en las obras de viviendas que conseguían por el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).

Lo aún más llamativo de todo esto, es que Vucko -electo por el Frente Chaqueño- contó que advirtió a ex funcionarios de su misma línea política pero que no hubo intervención de ningún tipo.

El jefe comunal detalló durante una entrevista con La Voz de los Intendentes que están actualmente localizando viviendas desde el Ejecutivo municipal y que están recibiendo denuncias en el Municipio por parte de vecinos que advierten estafas e intentos de estafas.

«Muchos se acercan hasta el municipio y nos comentan cómo fue el convenio con la cooperativa que le hizo el mejoramiento de hábitat, a través del IAFEP que en su momento era coordinado por Mario Andión. Muchas cooperativas les cobraban, tengo anotado, tres baquillas o dos para hacerles la vivienda, otra cosa que notamos es que se usaban datos de personas con hijos con discapacidad para agarrar y sacar mejoramiento de hábitas más rápido y entonces podían vender más rápido, pero quedaron todos por la mitad, algunos en un 30% «, relató el jefe comunal.

La extorsión y el uso de datos personales para obtener obras por parte de cooperativas es algo que Vucko detectó en «muchísimos casos» y es por eso que el año pasado dialogó con funcionarios provinciales para advertir lo que estaba ocurriendo.

Sobre Juan Manuel Chapo, ex ministro de Gobierno, contó: «Me acerqué en su momento, fui con las denuncias y le dije ´ministro están vendiendo las viviendas´ en donde me dijo ´no, voy a ver´. Inclusive fui a hablar con Mauro -Andión- le dije ´dejen de joder con las viviendas, están vendiendo en mi pueblo y mi gente no tiene para darles». En dichas ventas, los estafadores pedían terneros por mejoramientos de viviendas.

El intendente contó que cuando formalizó la denuncia penal contra Mario Andión sufrió la suspensión de obras claves para el pueblo, entre ellas el Registro Civil y un cuartel de Bomberos. Tampoco volvió a ser recibido por funcionarios provinciales, algo que espera cambie con la interventora del IAFEP.

CONTEXTO CALIENTE

A dos meses de la intervención del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) por «irregularidades», la interventora Clelia Ávila reveló recientemente una «mega corrupción» en la institución, que incluye 400 denuncias de beneficiarios «estafados» por dirigentes sociales. Hechos por los que realizaron denuncias apuntando directamente contra Mauro Andión, a quien responsabiliza como principal responsable del desmanejo.

Ávila también señaló «irregularidades en la constitución de las fundaciones beneficiarias, favoritismo con dirigentes sociales para la designación de obras y nulo control de las mismas». En el 2023, el IAFEP contó con un presupuesto de $16.000 millones, de los cuales $15.000 millones fueron a parar a las organizaciones sociales.

«Creo que en la historia del Chaco no hubo una corrupción mayor como la del IAFEP. Me duele mucho decirlo, porque en una de las provincias más pobres del país se llevaron el dinero de personas para enriquecerse unos pocos», indicó Ávila, destacando la falta de una base de datos ordenada que diera cuenta del procedimiento para la adjudicación de 5.100 viviendas.

Ávila informó también que el Banco de Tierra otorgó 20 parcelas en comodato a una persona para que las entregara a quien considerara conveniente, lo que podría constituir una grave irregularidad. Además, tiene testimonios de dirigentes sociales que aseguran que «Andión y sus secretarios les solicitaban un porcentaje para realizar los desembolsos económicos».