Mons. Croxatto resaltó que el sujeto de la misión es el Espíritu Santo

Neuquén. En declaraciones a la radio del obispado de San Luis, el presidente de la Comisión Episcopal de Misiones explicó que la Iglesia es continuadora de la obra de Cristo por la fuerza del Espíritu.

En el marco de la visita a la diócesis de San Luis, con motivo de la organización del VI Congreso Misionero Nacional, el presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, monseñor Fernando Croxatto, subrayó la importancia de comprender la conciencia misionera de todo cristiano.

En declaraciones a Radio Un Nuevo Sol, resaltó que el sujeto de la misión es el Espíritu Santo, cuya acción “comenzó en Pentecostés y de ahí no paró”. “La fuerza del Espíritu sigue estando presente, la Iglesia es continuadora de la obra de Cristo, quien nos deja su Espíritu para continuar su obra”, indicó.

El prelado destacó que “no podemos ser, transparentemente, coherentemente y honestamente cristianos, si no es el Espíritu el que nos mueve, si no nos abrimos a la fuerza del Espíritu. Si no tenemos el espíritu de Cristo no somos de Cristo”.

Por eso, señaló que “no basta la misericordia si el otro no descubre por qué yo tengo esa misericordia… y ¿por qué la tengo? Porque he conocido a Cristo”.

“No es simplemente ser misionero, sino que descubran a Cristo en uno, porque Él es el que salva, nosotros no”, explicó finalmente el obispo de Neuquén, y animó a dejarse guiar por el Espíritu.