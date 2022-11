Mons. Ojea: «La crisis se enfrenta con gestos y hechos, no con palabras»

Buenos Aires. El presidente de la CEA intervino en un encuentro, en el que el Consejo Económico y Social invitó a participar a referentes de los credos. En ese contexto habló de la necesidad de diálogo y consensos.

El obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Vicente Ojea, participó del Encuentro del Consejo Económico y Social con entidades religiosas y bloques parlamentarios, que se llevó a cabo el martes 15 de noviembre en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación.

El prelado sanisidrense, invitado a participar junto con representantes de los otros credos, intervino en ese espacio y consideró que “el modo de enfrentar la crisis es con hechos, no con palabras, es decir con gestos”.

”Estamos muy cansados de palabras. El primer gesto es aprender a escuchar. Nosotros no vamos a poder dialogar sino se aprende a escuchar. La escucha es un gesto y no se puede escuchar con ruidos interiores, en donde yo estoy preparando enseguida el argumento opuesto o el pensamiento distinto”, destacó.

“La identidad no se consolida ni se afirma en la confrontación. Si yo marco continuamente la diferencia, no estoy consolidando mi identidad, sino que estoy aumentando mi inseguridad. La identidad se consolida y se afirma por pertenencia, por pertenencia a un ideal, a un sentimiento, a una sensibilidad. No se puede estar continuamente acentuando la diferencia”, sostuvo.

En su exposición, monseñor Ojea recordó que hace algunos meses, en el Senado, se “cuestionó” la renuncia por enfermedad del senador Esteban Bullrich. “En un primero momento toda la Cámara (alta) le pide que no renuncie en ese momento. Y uno tenía la sensación de que la comunicación en ese instante pasaba por otro lado, y éramos seres humanos que estábamos siendo humanos en una situación límite. La comunicación no solo pasa por la razón y la palabra, sino también por los sentimientos”, planteó.

Finalmente, el presidente de la CEA expresó: “El diálogo debe ser cordial, no debe ser atropellado y prepotente”.

“El diálogo debe ser prudente y debe tener en cuenta la historia del otro. Después de escuchar y dialogar, hay que discernir. Y eso es lo más importante. Tomar decisiones, después de lograr consenso, y poder sostenerlas. Es muy importante hacer hincapié en las cosas en las que estamos de acuerdo”, concluyó.

Además de monseñor Ojea, participaron como invitados el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; el presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, pastor Christian Hooft; el secretario general del Centro Islámico de la República Argentina, Hassan El Bacha; el presidente de la Organización Judía Mundial para la Juventud, Isaac Sacca; el presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, Leonardo Schindler; y el vicepresidente de la AMIA, Lazar Hamra.

En ese encuentro, al que fueron invitados los referentes de los credos, el Consejo Económico y Social presentó un documento elaborado y consensuado por quienes lo integran (funcionarios nacionales de los tres poderes, sindicalistas, cámaras empresariales, representantes de las universidades, etc.), con un conjunto de acuerdos básicos tendientes a fortalecer la democracia en la Argentina.