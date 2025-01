Motos mal estacionadas: no es que no se pueda, no se quiere

Sáenz Peña. Días atrás este medio digital publicó que la semana pasada que en LT16am950 se debatió sobre el descontrol de motos y el marcado «negacionismo» de la realidad por parte del Municipio. Esa nota molestó a un funcionario de la comuna local. A casi una semana de esa discusión, nada ha cambiado.

Cuando en la nota de referencia (LT16am950 se debatió sobre el descontrol de motos y el marcado «negacionismo» de la realidad por parte del Municipio) se habla de negacionismo es simplemente porque desde el Gobierno municipal no se reconocen las inacciones. Insistimos en que por parte de la Municipalidad hay un contralor animoso hacia los conductores de automóviles pero a la vez el control se torna con con mucha liviandad hacia las motos que no patente tienen, por ejemplo en la cuestión de estacionamiento donde se les permite gozar de dársenas exclusivas mientras el automovilista se ve obligado a pagar por aparcar el auto.

El pasado miércoles 8 de enero en Voces de la Jornada en LT16am950 el secretario de Gobierno, Diego Landriscina, dijo que desde la comuna apuntan a «eliminar los estacionamientos de motos en la calle exclusivos, que estacionen como cualquier vehículo», y suavizó el malestar de la gente señalando que «hay un acostumbramiento de la gente, una cuestión cultural».

Cuando se le cuestionó la cantidad de motos estacionadas en la vereda, pese a las dársenas existentes a lo largo de la calle 12, el funcionario se defendió acusando que es una mala percepción de la prensa decir que no se controla el mal uso de la vereda por motociclistas. «La cantidad de multas de se cobra por estacionar en la vereda es mayor a lo que recaudamos por estacionamiento medido», afirmó.

Durante esa nota Landriscina respondió al periodista que le hacía la nota: «Yo no coincido». Y al mismo tiempo se mostró ofendido señalando: «soy funcionario y me dedico a decir la verdad, pones en dudas algo que no tenés que poner en dudas».

Tras una semana de esa nota con el funcionario que tiene a cargo las áreas operativas de la comuna, hoy martes 14 de enero, nuestra redacción recibió varias fotografías de lectores de este medio y oyentes del programa radial Voces de la Jornada, y esas fotografías que grafican esta nota corroboran lo que el periodista le enrostró al funcionario la semana pasada, sin que esto se trate sólo de una cuestión de “criticar” por criticar, sino con el ánimo de mejorar la convivencia ciudadana. Pero evidentemente, observar, cuestionar, y disentir, es un problema de estado para ésta gestión de gobierno.

En fin, volviendo a las fotografías tomadas entre las 9 de la mañana y las 9,45 tanto en la vereda del Juzgado de Faltas de la comuna, ubicado en calle 15 esquina 10, y en la vereda de la sede del gobierno, el edificio comunal de 17 y14 donde el propio Landriscina tiene su oficina, se observan motos (presuntamente de los mismos empleados en algunos casos) ocupando la vereda, incluso existiendo dársenas exclusivas de estacionamiento para este tipo de vehículos.

Entonces, como reza el titulo del artículo: no es que no se pueda, no se quiere.

