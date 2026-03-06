Muere un niño de 2 años por inversión y el cuerpo fue hallado en una cuneta

Sáenz Peña. La noticia causó indignación en todo el vecindario sobre el desenlace de la vida del niño de tan corta edad. El fiscal Collado le habría dicho a la prensa que podría haber indicios de abuso.

Conmoción en el barrio San Cayetano de esta ciudad, al encontrar en la siesta de este miércoles, a un niño de dos años de edad sin vida, el cuerpo del menor fue hallado en una cuneta.

Al ser rescatado por un vecino, lo llevaron rápidamente junto a la madre, hasta la sala de primeros auxilios más próxima, donde los profesionales confirmaron que el menor había ingresado sin vida.

Según el primer reporte del médico policial, el deceso se habría producido por asfixia.

De todas maneras, el fiscal a cargo César Collado dispuso que el cuerpo sea enviado a la morgue judicial para la correspondiente necropsia, y la citación a los progenitores del niño.

La causa por el momento fue caratulada como «muerte dudosa», y en las próximas horas con el resultado de los estudios de los médicos forenses, se espera determinar la causa de muerte y hora.

Teniendo en cuenta que el niño fue hallado en la vía pública, desconociéndose por el momento las causas del deceso, por el momento el fiscal está supeditado a los resultados de los exámenes al cuerpo, para avanzar en la investigación.

