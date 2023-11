Navarrete aclaró que sobre el tema seguridad hizo planteos a funcionarios municipales, provinciales, y al ministro de Infraestructura

Sáenz Peña. Carlos Navarrete, director del Hospital 4 de Junio, aclaró lo que sucede con el viejo edificio del hospital, espacio que él no dirige porque esa infraestructura le pertenece al Ministerio, y desde hace años viene siendo saqueada, sin que nadie haga nada al respecto.

Aclaró que su responsabilidad legal comienza y termina en el Hospital 4 de Junio, «en el que estamos funcionando ahora, lo de al lado es el ex Hospital 4 de Junio, que pertenece al Ministerio de Salud Pública, por lo tanto a mí no me pertenece», y subrayó que todo lo que era reutilizable ha sido inventariado y guardado en su momento. Insistió en la necesidad de hacer algo: «Hagamos algo para que dé una vez por todas se solucione esta situación o por lo menos cerrar todo ese sector y se planifique hacer cualquier otra cosa».

«Hemos sacado todo lo que podían sacar o podía ser objeto de robo en ese hospital, se sacaron todos los servicios, el único servicio que queda en ese sector es del de Zona Sanitaria que hoy tiene una custodia», aseguró.

Dijo además que de esta situación estaba en conocimiento el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad, porque han tenido varias reuniones cuando se comenzó a hablar del Hospital Materno Infantil. «Se ha recorrido con los distintos funcionarios municipales, provinciales, el ministro de Infraestructura, hemos recorrido todo y vimos cómo estaba el Hospital viejo», planteó.

Sobre los robos en ese sector dijo que no es de cuatro años, «esa estructura vieja ha sufrido saqueos constantemente y se ha dejado hasta elementos que podían ser utilizados en el hospital nuevo».

Por otro lado, también se refirió al último episodio que terminó con la decisión de retirar todos los aires acondicionados que se encontraban en los servicios de COVID: «Lo último que pasó fue lo de las chapas, pero ahí se sacaron muchas cosas. Cuando yo recorrí estaba desmantelado todo lo que era cocina. Todo lo que era lavadero, las salas, todo estaba desmantelado».

«Algo tenemos que hacer, a mí no me molesta en absoluto que visiten el hospital incluso los invito a que vengan y recorran, para explicarles la situación, los distintos trámites que se hicieron, están los documentos periodísticos de todas las veces hemos solicitado seguridad, que eso hemos denunciado el abandono», sostuvo Navarrete.