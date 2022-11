Navarrete destacó la «palabra cumplida» de Capitanich tras recibir el «4 de Junio» una nueva ambulancia

Sáenz Peña. El director del nosocomio saenzpeñense participó ayer de la entrega de una unidad de alta complejidad y espera que en febrero o marzo el Hospital reciba otra más. «Se cumplió con la comunidad, otro acto de una gestión cercana a la gente», dijo el director.

Carlos Navarrete es licenciado en Enfermería y conduce el Hospital 4 de Junio desde el último año de la gestión de Domingo Peppo, pero cuando Jorge Capitanich llegó al gobierno lo ratificó en el cargo, y meses después lo respaldó con cada acción llevada adelante en el marco de la Pandemia. Capitanich cambió de ministra de Salud, enviando a Benítez a la Legislatura y dándole el cargo a Centeno, pero siguió sosteniendo a Navarrete en el «4 de Junio».

Navarrete mencionó tras la entrega de la nueva ambulancia, marca Mercedes Benz tipo Sprinter, «desde que se nos confió esta tarea de dirigir el Hospital hemos realizado gestiones, no sólo con las ambulancias, que ya van varias, sino también con insumos para que nunca falten», y agregó «quiero agradecer al señor gobernador Jorge Capitanich y a la ministra Carolina Centeno porque se cumplió con la palabra, no con Navarrete sino con la comunidad, y éste es otro acto de una gestión cercana a la gente, que está siempre tratando de fortalecer un sistema de salud que en el peor momento de la historia reciente de la humanidad no colapsó y puedo dar respuestas».

Del acto de entrega además del gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, participaron la ministra provincial Carolina Centeno, junto al ministro del Interior de la Nación Eduardo “Wado” De Pedro y la ministra de Salud Carla Vizzotti,

Las ambulancias entregadas por parte del Ministerio de Salud de la Nación a la Provincia implican una inversión total por $101.336.211, y se trata de la primera entrega de un total de 14 ambulancias que serán destinadas al Chaco.

En esta etapa, son seis vehículos de traslado y dos vehículos de cuidados críticos. Mientras que en la segunda etapa, en diciembre próximo, llegarán seis vehículos de tipo 4×4.

Las ambulancias marca Mercedes Benz tipo Sprinter están destinadas a unidades de cuidados intensivos UCCEM, de Resistencia, y Hospital “4 de Junio”, de Sáenz Peña, ambas de alta complejidad. Y las unidades de traslados a los hospitales “9 de Julio” de Las Breñas; de Santa Sylvina, de Makallé; de General Pinedo; “Félix Pértile” de General San Martín y “Emilio Rodríguez” de Quitilipi.