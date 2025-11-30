Otro no al show antivacunas de Quiroz: Fuerte respaldo de los ministros de salud, incluido el del Chaco, a las vacunas

Buenos Aires. Mediante un comunicado representantes de 22 de los 24 distritos se pronunciaron en respuesta a una actividad promovida por la diputada del PRO que representa al Chaco, Marilú Quiróz.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, compartió un comunicado en el que reafirmó que «las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son herramientas fundamentales de la salud».

La comunicación surgió luego de que, el jueves, la diputada del PRO por Chaco, Marilú Quiróz, realizará una polémica exposición antivacunas – centrada sobre todo en aquellas aplicadas para combatir el Covid-19 – que se llevó a cabo en el Anexo a la Cámara de Diputados, donde se denunciaron efectos colaterales como magnetismo en el cuerpo.

El 11 de noviembre, la diputada había presentado un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados donde solicitó revisar el carácter obligatorio de la vacunación establecido por ley.

En el comunicado compartido por Lugones, se encuentran 22 de los 24 distritos de Argentina, entre los que se encuentra el ministro de Salud del Chaco, Sergio Rodríguez.

El Gobierno emitió un comunicado este sábado, donde detalló que cada vacuna del calendario «cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas».

«Antes de ser incorporadas al Calendario, todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Ese mismo estándar se mantiene a lo largo del tiempo mediante procesos permanentes de control y seguimiento», detalla el texto compartido por Lugones.

En ese sentido, el documento explica que «la aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida» que «requiere del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud de la Nación, encargado de su adquisición y distribución, y las provincias y municipios, responsables de la vacunación de la población».

«Ratificamos nuestra convicción de que la vacunación es una política sanitaria indispensable, y reafirmamos nuestro compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del Calendario», concluye el texto que lleva la firma del ministro Sergio Rodríguez.

