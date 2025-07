Panzardi niega que no se puedan pagar sueldos, habla de la administración y los acuerdos políticos electorales

Laguna Blanca. Claudia Panzardi salió a diferenciarse del grupo de intendentes peronistas que reclamaron por el recorte en la coparticipación municipal y aseguró que su gestión se administra con recursos propios y no solicitó ningún tipo de adelanto de fondos al gobierno provincial. Además, criticó un posible acuerdo de cúpulas para definir quiénes serán los y las candidatas que integrarán las listas del peronismo en las elecciones de octubre para legisladores nacionales.

Con respecto a su gestión municipal, Panzardi afirmó que “a nosotros nos alcanza, estamos trabajando. Yo no tuve ningún adelanto de coparticipación, ni lo pedí tampoco, y mucho menos aportes no reintegrables. Nos manejamos con la coparticipación, pudimos pagar sueldos, aguinaldos. Estamos haciendo obras por administración municipal con fondos propios. Y otra también compartida que la vamos a terminar de inaugurar este mes con el gobierno de la provincia. Y la verdad que venimos trabajando muy bien”.

En ese sentido, en una extensa entrevista realizada por el periodista Pedro Cáceres, de CiudadTV, destacó que “tenemos en el Chaco muchos intendentes que son excelentes administradores de los fondos públicos. Esa es nuestra función primordial, administrar correctamente los fondos públicos y asignar cada centavo a cada partida presupuestaria correspondiente en lo que es la previsión de nuestro presupuesto”.

Las obras en marcha

Panzardi también detalló las obras que se están ejecutando actualmente en Laguna Blanca como la construcción de una unidad industrial donde se trasladará el obrador municipal, un nuevo frente para el portal de acceso a la localidad y un complejo deportivo realizado en conjunto con gobierno provincial que será inaugurado el próximo 13 de julio, en el aniversario 137 de Laguna Blanca. Se trata de un complejo que cuenta con parrillas, camping, también con juegos para niños. Otra parte de canchas de fútbol, bochas, de vóley y de beach voley.

Además, la intendenta comentó que con fondos propios se ejecutan mejoramientos de viviendas “para las familias más vulnerables”. “En algunos casos poniendo todo el impacto presupuestario sobre el municipio; en otros casos, con un sistema de ayuda mutua, donde los beneficiarios o ponen la mano de obra, o una parte de la mano de obra, porque también obviamente que hay que asistir a esa cuestión para que puedan procurarse su medio de vida como trabajo. O bien hay otros que pueden por ahí poner algunos materiales y nosotros ponemos la mano de obra, pero en general sí la municipalidad está poniendo la mayor parte”, describió.

Trabajo conjunto con el gobierno provincial

Por otro lado, Panzardi reveló que el gobierno provincial se hizo cargo de una obra de enripiado de varias calles y también una parte de electrificación para abastecer al nuevo complejo y que también beneficiará a las viviendas que se fueron construyendo en la zona. Al respecto, sostuvo que esas medidas se dieron a partir de la conversación que mantuvo días atrás con el gobernador Leandro Zdero. “Le planteé estas cuestiones y otras también que tienen que ver con la necesidad de que el gobierno provincial apoye a las comunidades, y a las comunidades sobre todo que no le hemos pedido ningún adelanto, que nos administramos, tratamos de hacerlo de la mejor forma posible y con el menor impacto para nuestra población”, subrayó.

“No nos gusta que nos arreen”

Por otro lado, Panzardi cuestionó la conferencia de prensa brindada este martes por distintos intendentes del Partido Justicialista del Chaco en un hotel céntrico de Resistencia donde reclamaron por recortes en la coparticipación municipal. En ese sentido, reclamó que ese grupo pretenda arrogarse una representación “que no tienen”. Al respecto, aseguró que “la gran mayoría decidió no participar porque no está de acuerdo”, y aclaró: “yo no voy a juzgar a nadie, pero acá cada uno administra los fondos públicos y tiene que manejarse con los fondos que tiene y sabe cómo hacerlo”.

“No nos gusta que nos arreen, no nos gusta que hablen por nosotros. A ningún intendente le gusta”, afirmó.

En ese contexto, advirtió que “es una realidad que hay intendentes que se han valido de los recursos públicos, seguramente, para llevar adelante campañas electorales a nivel provincial. Eso sale mucha plata. Que han tomado adelantos de coparticipación, que han tenido ANR. Y hay muchos otros, incluso muchos de los que estaban parados ahí, que estaban porque extrañan hacer más obras, que están llevando muy bien sus municipios, que están cumpliendo con los servicios, que están haciendo obras por administración municipal con fondos propios, con fondos genuinos”.

Así, la jefa comunal de Laguna Blanca consideró que, aunque el reclamo por más fondos es una causa “cierta y justa”, la postura del grupo de intendentes peronistas fue un “copia y pegue” del reclamo por la coparticipación federal que están llevando adelante los gobernadores ante el gobierno de Javier Milei.

“Decir que no vamos a poder pagar sueldos, que no vamos a poder cumplir con los servicios, que nuestra gente va a sufrir, genera zozobra, genera preocupación. Y la verdad que hasta ahora no es cierto”, aseguró Panzardi.

Contra los acuerdos de cúpulas en el peronismo

La intendenta de Laguna Blanca y presidenta del Congreso Provincial del Partido Justicia del Chaco se mostró también muy crítica de las versiones que indican que existiría un acuerdo entre Jorge Capitanich y otros sectores del peronismo para la distribución de lugares en las listas que competirán en las elecciones nacionales de octubre.

“Nosotros deberíamos estar en otra instancia en este momento y que no sea justamente que estén discutiendo un acuerdo entre quienes en las elecciones pasadas del 11 de mayo llevaron adelante sendas elecciones. Tuvieron todas las posibilidades de juntarse, de integrar y no quisieron hacerlo”, reflexionó Panzardi. Y recalcó que “ahora resulta que nosotros nos encontramos con que ya habría una unidad donde ya estarían todos los candidatos y candidatas puestos en la lista y la verdad que eso no lo vemos bien, no es sano, no es democrático y tampoco es leal. Porque hay mucha dirigencia y mucha militancia que la verdad que tomó partido por uno u otro, que quedó en el medio, que perdió también si se quiere y que hoy no es escuchada”.

