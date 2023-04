Para Polini «a Capitanich debería darle vergüenza postularse a un nuevo mandato»

Resistencia. El diputado nacional y precandidato a Gobernador por Chaco, Juan Carlos Polini, fue consultado por un informe publicado en medios nacionales en donde remarcan que «el Gran Resistencia superó su propio récord y la situación por la pobreza empeora». De esa manera, respondió que «a Capitanich debería darle vergüenza postularse para un nuevo mandato «.

Sobre la situación económica y social de la provincia, Polini remarcó: «Chaco es la cuarta provincia que más dinero recibe de Nación en concepto de coparticipación, además de las asistencias del tesoro nacional, por ejemplo, en el presupuesto del año 2022 la inflación estimada fue del 33% y la real fue del 100%, eso significa que ingresó un 67% más de dinero a la caja provincial respecto de lo que dijeron que iba a ingresar».

Y agregó: «Y para este 20223 ocurre exactamente lo mismo, la inflación estimada es del 60% y ya todos los informes indican que superará el 110%, es decir que ingresará, como mínimo, un 50% más de dinero a la caja que lo informado, representa una gran cantidad de recursos sobre los cuales no se sabe el destino».

A fin de ejemplificar su cuestionamiento, Polini preguntó «¿Los salarios y jubilaciones aumentaron un 100%? No. ¿Se implementaron políticas públicas para bajar la pobreza y la indigencia? No. ¿Se hicieron las inversiones para contar con un sistema de salud eficiente? No. ¿Se invirtió en seguridad para que no tengamos que vivir tras las rejas o mirando para todos lados al salir a trabajar o a la escuela? No. ¿Se invirtió en calidad educativa para que nuestros niños, niñas y jóvenes terminen la escuela con los conocimientos necesarios para encarar sus proyectos personales? No».

«¿Se invierte en políticas públicas que generen empleo y oportunidades para que nuestros jóvenes no tengan que irse del Chaco? No. ¿Se invirtió en políticas que acompañen al sector productivo de manera de dar valor agregado a la materia prima en origen? No. ¿Se acompaña al sector privado, comercios, pymes, emprendedores, industrias? No. ¿Se bajaron impuestos para promover el crecimiento y la inversión? No. ¿Se invirtió en políticas de sustentabilidad para que el desarrollo de la producción y el empleo tengan como base patrones cuyos ejes sean el cuidado del ambiente y la calidad de vida de la población? No», siguió Polini.

Asimismo, continuó: «¿Se garantiza la libre circulación de quienes tienen que trabajar, estudiar o seguir un tratamiento de médico? No. ¿Llegó el agua potable al interior? No. ¿Hay tarifa diferencial de energía? No. Y podríamos seguir, pero haciéndonos estas pocas preguntas es muy fácil concluir que mientras la administración Capitanich es cada día más rica los chaqueños son cada día más pobres, rehenes de un modelo inmoral, debería darle vergüenza postularse para un nuevo mandato».

«Si queremos vivir en un Chaco distinto, es necesario gente distinta, no hay otra forma, si siguen estando los mismos los resultados serán siempre los mismos, hay personas distintas, yo soy distinto, mi gobierno será distinto porque se fijarán prioridades, habrá orden y respeto a la Ley, con el acompañamiento de los chaqueños y chaqueñas de bien voy a ponerme al hombro el trabajo que hay que hacer para tener un Chaco distinto, de progreso y bienestar», finalizó el legislador nacional.