Peche criticó que la Provincia prepare otro «tarifazo» para la energía eléctrica

Resistencia. El legislador provincial y actual presidente del interbloque de diputados de la UCR, Carim Peche, se refirió a la audiencia pública de Secheep convocada por el gobernador Jorge Capitanich mediante Decreto 95/2023 para el próximo 24 de febrero a las 9 de la mañana en la ciudad de General San Martín.

En ese contexto, Peche expresó su posición respecto de la política energética provincial: «Hace años que los chaqueños pagamos tarifas que son una verdadera estafa por un servicio pésimo y nada es casual».

Y añadió: «Es el resultado del desmanejo y la corrupción con que se ha administrado la empresa Secheep en estos 15 años que llevan gobernando el Chaco, intervención de por medio, hoy deben $40.000 millones a Cammesa y ni siquiera están en condiciones de adherir a la refinanciación ofrecida por la Nación ya que uno de los requisitos de la Resolución Nacional 642/22 es que las distribuidoras tengan al día sus pagos pero como le deben a la mayorá los últimos cuatro meses del año pasado, un total de $4.900 millones por ese período, mediante Decreto 64/2023 Capitanich le otorga ese dinero que le falta a Secheep ¿Adivinen quién va a pagar la gentileza? los usuarios con más tarifazos».

«OTRO TARIFAZO»

De esa manera, el diputado radical señaló: «No terminamos de recibir las facturas con aumentos que en algunos casos duplican y triplican lo que se venía pagando, que el gobernador Capitanich ya firmó el Decreto 95/2023 convocando a audiencia pública el próximo 24 de febrero para aplicar un nuevo aumento que en promedio rondaría el 40%. Asfixiar con tremendos aumentos a quienes trabajan, producen y generan empleo constituyéndose en la herramienta esencial para el crecimiento de la provincia y la lucha contra la pobreza es de una inmoralidad inexcusable».

«NI CRISTINA, NI MACRI, NI ALBERTO»

En esa sintonía, el funcionario remarcó: «Esta es la verdadera cara de los tarifazos, necesitan tapar los agujeros de la mala administración provincial, a Secheep no la manejaron ni Cristina, ni Macri ni ahora lo hace Alberto Fernández, es una empresa provincial que la administra el gobierno provincial aunque a algunos les moleste la verdad. Es que, cuando dejamos el gobierno en 2007, Secheep era superavitaria, no tenía deuda y el servicio era de excelencia, y no lo digo yo, lo dicen los balances de la empresa, hoy está quebrada».

«LA SUMERGIDA Y BOUDOU»

Asimismo, Peche puntualizó: «A todos aquellos que se irritan con la realidad, les recomiendo que lean el libro ‘La sumergida’ de autoría del actual gobernador Capitanich cuando en los años 90 proponía implementar en la provincia la política privatizadora menemista. Querían privatizar Secheep, Sameep y el Insssep, pero fue la UCR la que gobernaba el Chaco. Ofrecimos resistencia a la embestida nacional y se convocó a un plebiscito que ratificó nuestra posición de mantener a las empresas en la provincia».

Dicho esto, Peche recordó «¿Ya se olvidaron del convenio de armonización del Insssep que imponían Capitanich y Amado Boudou cuando era titular de Anses en 2009 y que terminó con nuestro voto en la Legislatura acompañando el blindaje del artículo 75 de la Constitución provincial? Hagan memoria».