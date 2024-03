Pediatras del interior chaqueño se solidarizan con Isleño tras la agresión

Sáenz Peña. En un documento resaltan con firmeza que «más violencia hacia nuestros médicos, sólo generará cada vez menos médicos», al tiempo que reclaman al Ministerio de Salud intervenir para garantizar más seguridad. Los médicos explican la situación de fondo, la falta de médicos y señalan que es necesaria una articulación y un sincero compromiso entre la sociedad, el sistema de salud, los gobiernos provinciales y nacional.

Desde el colectivo de profesionales “Pediatras Chaco Interior” queremos hacer público nuestro enfático repudio a la agresión y lesiones sufridas en estos días por la dra. Melisa Isleño durante una guardia en el Hospital 4 de junio Ramón Carrillo de la ciudad de P. R. Sáenz Peña y además ofrecerle solidariamente todo nuestro apoyo.

Solicitamos de manera urgente la rápida intervención de las autoridades del Hospital y del Ministerio de Salud de la provincia para mejorar la seguridad laboral de nuestros colegas pediatras del Servicio de Pediatría, y de todo el personal de guardia en general. Una cuestión de vieja data, aún no resuelta.

Llamamos a la reflexión a toda la comunidad, entendiendo las situaciones adversas que sufre en el día a día, en lo económico, en lo social, donde muchas veces, la deficiencia de los distintos servicios que debe brindar el Estado termina provocando situaciones de violencia, que recaen sobre los médicos, y los y las Pediatras de guardia en particular, como último eslabón del sistema.

Durante las últimas décadas, hemos vislumbrado y alertado sobre el fenómeno cada vez más acuciante de falta de pediatras y neonatólogos que a lo largo de todo el país, ha provocado el cierre o la falta de un adecuado funcionamiento de los Servicios de Pediatría, y la desaparición de Residencias médicas formadoras de pediatras en otros.

Los últimos gobiernos no han podido o no han sabido resolver la situación, y hoy la tendencia se agudiza. Pocos médicos eligen formarse en pediatría, pocos eligen el hospital público, y menos son los colegas que deben cubrir guardias hospitalarias y del sector privado. Esta situación generará por supuesto, cada vez más situaciones de violencia, puesto que los Servicios no pueden funcionar como la sociedad actual demanda que funcionen.

La solución a esta problemática, es compleja, lleva tiempo, y demandará una articulación y un sincero compromiso entre la sociedad, el sistema de salud, los gobiernos provinciales y nacional, y la creación de una nueva organización de matríz sindical de los y las Pediatras de la provincia y el país.

Formar un médico pediatra lleva entre 10 y 14 años, pero con formarlos no alcanza, también hay que lograr que los profesionales elijan radicarse y trabajar donde más se los necesite. Eso demanda una política pública seria y coherente, articulada entre municipios, provincia y nación, que se sostenga en el tiempo al menos por 30 años.

Más violencia hacia nuestros médicos, sólo generará cada vez menos médicos.

Dra Cynthia Salmón (Pediatra. Neonatologa) MP 4975

Dra Moreyra Fabiana Emilce MP 5357 (Pediatra)

Dr Mazola Fernando MP 4591 (Pediatra)

Dr Maidana Juan Pablo MP 4808 (Pediatra)

Dra Moreira Maria Claudia MP 3942 (Pediatra)

Dr Antonio D. Galleano (Pediatra) MP 4512

Dr Lucas Gonzalez MP 7993 (Pediatra en formación)

Dr González Ibañez Diego F. MP 5951 (Pediatra)

Dr Raul A. Sosa MP 1739 (Pediatra)

Dra Patricia Valdivia MP 2595 MN 58788 – Pediatra. Neurologa Infantil

Dra Melisa Isleño MP 5420 (Pediatra)

Dra Graciela Iriarte MP 3112 – (Pediatra. Neonatologa)

Dr Largión Herrera MP 5687 (Pediatra)