Pérez Pons y Luisina salieron a «comprar» convicciones, pero no pudieron evitar la «bochornosa derrota»

Sáenz Peña. Desde el Frente Integrador cargaron con dureza hacia el ministro y candidato a diputado Santiago Pérez Pons y su amiga Luisina Lita que buscaba la Intendencia local. Antonio Alegre, Juan Vilar, y Sandro García, que eran candidatos de Bacileff Ivanoff «se bajaron» a último momento. Ésta situación perjudicó al resto de los concejales. Finalmente en el mismo PJ hablan de «bochornosa derrota» pese a poner a rodar la billetera.

Bruno Cipolini obtuvo el 60.48% contra el 30.37% de Luisina Lita. En números de sufragios Cipolini obtuvo 33.147 y Lita 16.648, con una diferencia abrumadora de 16.499 votos.

El actual superministro chaqueño, que es candidato, y la asesora de Secheep, concejal, y candidata, postearon una foto con la dirigencia que en La Termal era la cara del frente que conduce Juan Carlos Bacileff Ivanoff. La foto generó malestar. Se presume que hubo ofrecimientos para que Alegre, Vilar, y García, se encolumnen a último momento.

No sería la primera vez que se actúa de esta manera dentro del oficialismo provincial. La baja performance electoral y la resistencia de militantes hacia Luisina Lita llevaron al ministro Santiago Peréz Pons a recorrer los barrios de la ciudad buscando comprar dirigentes para no quedar en evidencia el daño que hacen a Capitanich al no respaldarlo con votos.

Desde el Frente Integrador una fuente confió que Juan Carlos Bacileff Ivanoff jamás avaló este acuerdo que terminó dañando las esperanzas de otras personas que participaban en la lista al Concejo local.

La fuente en comunicación con ChM sugirió que pudo haber ofertas de cargos futuros, y que Bacillef Ivanoff jamás esperó una traición de este tipo. Según sostuvo la persona consultada esta acción de Antonio Alegre, Juan Vilar y Sandro García perjudicó a los concejales.

Se menciona en los corrillos de la política vernácula que previo a la traición se había repartido votos ya cortados, no haciendo presente a la fórmula integrada por Bacileff Ivanoff y Picón. «Nunca imaginamos que dañen a sus compañeros con esta maniobra», citaron.

Otras elecciones

Para tener en cuenta la performance de otras elecciones, en favor al Radicalismo, Bruno Cipolini fue electo intendente en 2019 con 28.930 votos (52,51%), mientras que el hermano del gobernador, Daniel Capitanich, obtenía 18.013 votos (32,69%). La diferencia fue de 10.917 votos, y la participación del electorado del 67,59%.

En 2015 el Peronismo con Omar Judis obtuvo 20764 votos (38,11), mientras que el Radicalismo con Gerardo Cipolini consiguió 31921 votos (58,58). La diferencia fue de 11.157 votos.

En 2011 el Peronismo que propuso a Antonio Morante obtuvo 14560 votos (32,66), mientras que el Radicalismo que planteaba la reelección de Gerardo Cipolini se alzó con 27955 (62,71). La diferencia esa vez fue de 14.560 votos.