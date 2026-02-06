Pichetto: “la reforma laboral ya se ha hecho con la destrucción del salario”

Buenos Aires. Sobre el proyecto de Modernización Laboral que se tratará la siguiente semana en el Senado, el legislador expresó: “Están bajo siete llaves los puntos definitivos de la ley, (Patricia) Bullrich hasta dijo que era secreto, me parece absurdo eso. Vamos a ver qué sale”.

“A priori hay algunas cosas que no me gustan”, afirmó y señaló que “una Ley de Contrato de Trabajo no resuelve el tema laboral ni genera predisposición tampoco a tomar empleo”.

Según el diputado que forma parte del interbloque Unidos, “el Gobierno plantea este tema en el marco de los requerimientos del FMI. Pero yo creo que gran parte de la reforma laboral se ha hecho con el achatamiento, la destrucción, del salario de casi un 15% en el sector privado y más del 34% en el sector público”.

En esa línea, enfatizó que “no se puede seguir haciendo paritarias del 1%, 1,5%; es vergonzoso cuando estamos viendo que los números de la inflación superan 2,5% o 2,7%”. Esta disparidad, “destruye totalmente el consumo y profundiza el marco de recesión”.

Tras indicar que en la Cámara de Diputados seguramente haya “un debate más fuerte” sobre el proyecto, Pichetto manifestó que “hay que ver qué va a pasar con el capítulo fiscal, que no debería haber estado nunca ahí”, en referencia a la rebaja en el impuesto a las Ganancias para sociedades que se propone y es resistido por gobernadores.

Sobre este punto, el diputado echó culpas sobre el ministro de Desregulación y Transformación del Estado: “Siempre aparece Sturzenegger metiendo la cola, no hay nada que toque Sturzenegger en Argentina que no termine mal”.

Por otra parte, respecto del proyecto de nuevo régimen penal juvenil, Pichetto lanzó que el tema “es más viejo que la escarapela, hace 40 años que se viene discutiendo”. “Estoy de acuerdo en llevar la baja a 14 años”, confirmó, pero remarcó que debe hacerse en conjunto con recursos, mejora de condiciones y una política social.

“Son leyes que tienen impacto. Pero, ¿dónde los va a poner? (a los menores) ¿En Marcos Paz, para que sean carne de cañón?”, se preguntó en declaraciones a radio Futurock.

Tras mencionar que 14 años “responde a la media internacional”, insistió: “¿A dónde los mandas? ¿Cuánto es lo que el Gobierno está dispuesto a invertir rápidamente para que vayan a lugares razonables, acordes y que sirvan para la recuperación del menor?”.

“El Gobierno cree que gobernar es sacar leyes, Sturzenegger cree que el mundo se cambia con leyes, y el problema de la Argentina es la falta de empleo, lo que está ocurriendo con la industria, lo que pasó con Techint, lo que está pasando todos los días cuando cierra una fábrica, lo que pasa con la gente que no llega a fin de mes. Entonces, para no hablar de esos temas, hablemos de la punibilidad de los menores…”, concluyó, reconociendo el “mérito” del Gobierno en “la instalación de temas”.

