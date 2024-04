Polémica por Ordenanza sobre dengue: al concejal Neznajko lo «durmieron» en la comisión que preside

Sáenz Peña. Hoy el tema de la vacuna contra el dengue está en el debate saenzpeñense, producto de una juagada política del Peronismo que no supieron advertir desde la UCR.

Comisión de Asuntos Generales es presidida por el pastor Andrés Neznajko, secundado por el médico Pablo Hukovsky (esposo de Mariela Mercadín funcionaria del Ministerio de Salud provincial) y Griselda Pérez, todos de la UCR, y se completa con dos ediles del PJ: Leonardo Arrudi y la ultra camporista Daiana Pereyra.

Según algunos comentarios de pasillo en la mencionada comisión el peronista Arrudi se había comprometido a suprimir el 3er artículo del bosquejo que se trabajaba, pero como ningún radical controló, y el presidente de la Comisión Andrés Neznajko se confió, Arrudi se habría aprovechado y «los durmió» a todos.

El despacho, que podría haber sido uno en mayoría y uno en minoría, llegó a la Presidencia consensuado. La presidente Nora Gauna, su secretario privado, y el secretario del Concejo incluso, se confiaron del despacho que llevaba 3 firmas de radicales y 1 del justicialismo.

¿Fue poco honesto Arrudi al no respetar lo hablado? ¿Aprovechó su oficio por sobre la confianza ingenua de los demás, o tal vez dejó que prevaleciera la influencia de su socia, ex concejal y actual jefa de su partido?

El PJ aprovechó la situación y rápidamente algunos actores salieron a cuestionar que teniendo herramienta el Municipio no vaya a vacunar. Implosionaron un tema delicado, en medio de la desesperación y la angustia de la gente (SIC) de Gauna en LT16am950. La propia jefa política de Arrudi, y socia de éste, publicó una dudosa encuesta en sus redes donde la gente pedía por la vacunación masiva y gratuita, mientras que familiares de una ex diputada que dejó de planta a su marido (como único gran merito legislativo) se preguntaban si la salud de la gente importa o no.

Y el tema en cuestión es ese, la salud. Pero los integrantes del Concejo saenzpeñense decidieron jugar a la pulseada entre perucas y radichetas, oficialistas y opositores, buenos y malos, demagogia y oclocracia. En fin, la cuestión central, la gente, les importa poco.

Pero el peronismo, que como los radicales, se llamó a silencio comentó al director de este medio que la Ordenanza en cuestión estuvo 1 mes en la comisión que preside el pastor Neznajko (cuyo gran merito legislativo es declarar de interés cuanto aniversario de iglesia evangélica existe). Una fuente peronista afirma que en tres oportunidades el texto de la Ordenanza fue editado estando en Comisión, y que el despacho salió el lunes por la mañana.

Asegura la fuente que el despacho salió con el voto de toda la comisión. Los concejales de la UCR, incluida la Presidente Gauna (estuvo dos semanas en Presidencia) y todos los asesores que cada legislador local tiene, tuvieron lunes a la tarde, todo el martes y miércoles por la mañana para chequear (…»en el PJ leemos todo y chequeamos con los equipos…» SIC), pero además los radicales pudieron cambiar el despacho en la misma sesión, o bien volverla a comisión para seguir analizándola pero no lo hicieron, la votaron.

La misma fuente asegura que los ediles radicales «tienen internas». Desde la UCR sostienen que no hay internas ni faltas de diálogo. ¿Entonces? ¿Acaso falta de oficio, de olfato, demasiada confianza ingenua, falta de preparación, de lectura tal vez, o simplemente falta de interés en la labor y creen que por poseer mayoría van y hacen todo automatizado?

Ahora habrá que esperar que la Ordenanza se promulgue (no sería vetada por el Intendente) y que la reglamentación cure los horrores y groseros yerros cometidos donde se pretende que el Municipio afecte más de 1/3 del presupuesto para hacer algo que debería hacer el Ministerio de salud, provincial o nacional.