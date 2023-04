Polini fortalece su presencia en el interior y presenta propuestas

Pinedo y Pampa del Infierno. El farmacéutico, productor agropecuario y comerciante dugratense Juan Carlos Polini presentó su precandidatura a gobernador del Chaco en la localidad de Pampa del Infierno. Estuvo acompañado por la intendente local Glenda Seifert, el presidente del Concejo Deliberante Mauro Montenegro, concejales, el diputado provincial Livio Gutiérrez, dirigentes, militantes y vecinos.

Polini se dirigió a los presentes “Hace más de 30 años que trabajo en el sector privado, transpirando la camiseta y apostando al Chaco como tantos chaqueños a pesar de las adversidades, a pesar de un gobierno que no acompaña, el gasto público es inmenso, toda esa plata que despilfarra significa menos ambulancias, menos fondos para las intendencias, menos mejoras salariales para los empleados estatales y menos uniformes para los policías, nada va a cambiar si nos siguen gobernando”

“Hoy los trabajadores no nos sentimos contenidos ni acompañados porque la realidad es que nadie llega a fin de mes en la provincia, con un 54 por ciento de pobres en el Gran Resistencia y un 16 por ciento de indigencia, un Estado que es un gran socio en las buenas pero te abandona en las malas, esta situación no da para más´”

“Hoy en la provincia sobran recursos, podemos y vamos a quitar mucho más de 50 impuestos, es una decisión política que voy a tomar, desde el 10 de diciembre vamos a construir un Chaco distinto, con un Estado presente que apoye y acompañe de verdad solo así, con orden y trabajo, podremos avanzar.”

En Pinedo

El farmacéutico, productor agropecuario y comerciante dugratense, Juan Carlos Polini, presentó su precandidatura a gobernador del Chaco en la localidad de General Pinedo acompañado por el intendente de Las Breñas Omar Machuca, de Coronel Du Graty Oscar Dalmasso, el ex intendente de la localidad Juan Antonio Reschini, los diputados provinciales Livio Gutiérrez y Débora Cardozo, concejales, militantes y dirigentes.

Durante su discurso, Polini hizo hincapié en que a los chaqueños se les dice que «todo está bien», cuando «sabemos que no es así». En profundidad, se basó en los índices de pobreza del INDEC difundidos esta semana y resaltó que los números «reflejan el padecimiento de miles de familias chaqueñas».

«Lo vemos y vivimos todos los días. Esa misma gente que no puede comer o que no puede conseguir un trabajo, hoy le llega una boleta de luz de 20.000 o 30.000 pesos, y encima tiene que mostrarse agradecida porque el gobernador les soluciona el tarifazo de Secheep dándoles un crédito, un despropósito. No podemos permitir que estas cosas sigan pasando, es nuestro deber salir a decirle a los vecinos que los que están hace más de 15 años no son la solución, son el problema. En todo este tiempo no hicieron más que mentir, dejar obras inconclusas y beneficiar a sus amigos», dijo el candidato de la UCR por Convergencia Social.