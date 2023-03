Polini: “la indiferencia de Capitanich mantiene sitiada a Misión Nueva Pompeya”

Resistencia. Un grupo de dirigentes de la comunidad aborigen suma seis días de protesta en Misión Nueva Pompeya y la medida implica el aislamiento total de la localidad. Ante la inacción del gobierno y el pedido desesperado de ayuda tanto de los vecinos como del intendente, el productor agropecuario y actual precandidato a gobernador, Juan Carlos Polini, se expresó al respecto de la situación: “a los problemas de fondo los tiene que resolver la justicia pero es indispensable que el gobierno se ocupe y procure el bienestar del pueblo”; señaló.

“La ciudadanía de Misión Nueva Pompeya lleva aislada del resto de la provincia seis días y ya faltan alimentos, combustible y –por esto último- tampoco se les garantiza servicio de energía eléctrica debido a que esto último depende del gas oíl y no están ingresando los camiones transportistas del mismo. Es un pueblo que está prácticamente sitiado y ni el intendente ni los vecinos reciben ningún tipo de respuesta o siquiera una intervención por parte de la provincia”; declaró ante los medios de comunicación.

“A esta altura de las circunstancias uno espera que tanto la justicia como el gobierno actúen de oficio ante el impedimento de circulación. Uno puede entender y compartir o no los reclamos de los que protestan, pero lo que definitivamente no comparte son los modos. Hay gente enferma que no puede recibir atención médica, niños y adultos mayores quedándose sin insumos básicos y todas las instituciones prácticamente paralizadas, resolviendo lo que pueden con lo que tienen, que de por sí es poco», cito, y agregó: «Hace unos días hasta el mismo gobierno se solidarizaba con los ciudadanos agredidos en el piquete a la altura de Quitilipi pero en este caso, nadie mira para el norte. Misión Nueva Pompeya es una localidad con una gran cantidad de habitantes en condiciones de vulnerabilidad por diferentes razones, y esta situación no hace otra cosa que acentuar aún más esa vulnerabilidad y esas desigualdades».

«Le pido al gobernador que busque alternativas para la resolución del conflicto y que atienda las necesidades de personas que, por si no se ha enterado, también son habitantes del Chaco y no la están pasando nada bien. No podemos ser rehenes de quien se le ocurra que así sea. Necesitamos que el gobierno tome medidas ya mismo para que se respeten las garantías del Estado de derecho que implican la libre circulación y la igualdad de las personas ante la ley”, expresó Polini.

Para finalizar, el farmacéutico dugratense acotó: “Que no piense Capitanich que porque están más alejados de Resistencia estos ciudadanos no importan o importan menos. Él como gobernador tiene el deber de velar por ellos y ocuparse inmediatamente. ¿Qué espera? Puede ocurrir una desgracia en cualquier momento. Por una vez en la vida le pedimos que escuche a la gente y tome intervención”.