PompeyaElChacoQueDuele: «Se resume en falta de presencia del Estado», dijo Figueras

Resistencia. Lucas Figueras, dirigente del PRO nacional y Presidente de Fundación Pensar Chaco Desarrollo, se refirió a la situación que este fin de semana se desató en Misión Nueva Pompeya por la desaparición de Salustiano Giménez y que terminó con la intervención de fuerzas federales ante los niveles de violencia dejando a más de 20 personas detenidas y al menos 40 heridos.

«Esto se resume en la falta de presencia del Estado en reclamos que son de larga data, obviamente sin restarle importancia a la desaparición de Salustiano Giménez. Esto es un caldo de cultivo que se viene generando con reclamos permanentes del tema de salud, entre otras cosas más, con los antecedentes de secuestro de ambulancias. La verdad que es una cuestión de presencia del Estado. Cuando el Estado está ausente y los gobernantes no cumplen con sus promesas, la violencia se genera», opinó Figueras en declaraciones a Diario Chaco.

En ese sentido, señaló que «lo que está pasando es muy triste. Llegar a que un grupo tome y queme municipalidades, comisarías, juzgados y que los pobre agentes nuestros estén en la puerta con un palito de escoba, la verdad que eso te describe el magro estado de situación y la prioridad que le da la provincia a este tipo de reclamo».

«Repudio todo tipo de actos de violencia, más de este tipo, pero para que esto no suceda tiene que haber respuestas. Si no hay respuestas y no está el Estado presente, si no hay un mediador que entienda la cultura de los pueblos originarios, va a ser muy difícil y encima, para peor, son reclamos que están hace años», continuó.

El dirigente cuestionó la situación de salud pública y añadió: «No puede ser que los hospitales de la zona no funcionen porque no tienen médicos porque les pagan mal. Son problemas que son previsibles que son solucionables».

Sobre las posibles soluciones, planteó: «Lo que hay que hacer es un seguimiento adecuado de las necesidades de esa gente, hay que tener una visión de las problemáticas de esa zona que son muchísimas. Si se hace un orden de prioridades, donde empezás a solucionar problemas la gente ve que hay animo de solución te puedo asegurar que esto se reduce notoriamente».

Sobre lo ocurrido, cerró diciendo: «Esto es una alerta muy grave y evidentemente es una evaluación altamente negativa para los gestores que hoy están en cargos de alto rango en la provincia del Chaco».

Luego de mostrarse crítico respecto a la situación y al rol de Estado en la problemática, indicó: «Hay que solucionarle lo básico de la vida a la gente: lo básico es salud, educación, seguridad y alimentos. No hay pretexto para tener eso solucionado en una provincia que está recibiendo hoy la cuarta coparticipación del país y que mes a mes le sobra plata porque recauda más y los sueldos van por debajo de lo que ellos recaudan. No hay ni siquiera una excusa económica»

«Dentro de la planificación nacional de Horacio Rodríguez Larreta y dentro de lo que puede ser la planificación provincial del PRO Chaco vamos a ir con propuestas claras de solución, no vamos a ir con promesas. Vamos a decir ´esto hay que solucionar y proponemos hacerlo de tal y tal manera´. Sin relato ni promesas vacías. Si la gente nos da la derecha nosotros estamos en condiciones de solucionar mucho de estos problemas», concluyó.