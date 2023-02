Por maltrato, acoso laboral y sexual, suspenden al decano de la Facultad de Odontología

Corrientes. El decano de la Facultad de Odontología de la UNNE, Oscar Rosende, fue suspendido de manera preventiva debido a 15 denuncias que tenía por maltrato, acoso laboral y sexual, además de incumplimiento de deberes del funcionario público.

El Consejo Directivo de la Facultad de Odontología decidió suspenderlo por solo cinco días. La votación se dio por 11 votos a favor contra 1.

Rosende tendrá cinco días para ejercer su derecho a defensa ante el Consejo. En tanto, la dirección de la Facultad de Odontología quedará a cargo de la vicedecana.

Según confirmó el medio correntino, la abstención fue de parte del profesor Kulgawsuck, quien se reconoció amigo del decano. Además hubo tres ausencias.

La votación se realizó en la sede del rectorado que estuvo colmada de mujeres emocionadas que, tras la votación, aplaudieron de manera emocionada la resolución del cuerpo deliberativo.

Intento en diciembre que no pudo ser

En diciembre la Universidad Nacional del Nordeste activó un mecanismo para desplazar de su cargo al decano de la Facultad de Odontología, Oscar Rosende, quien, al verse rodeado de acusaciones de diversa índole, se defendió señalando que las máximas autoridades de la casa de estudios lo ven como “un palo en la rueda” y advirtió con poner de manifiesto una versión propia si se produce su salida.

A fin del año pasado en una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Odontología buscó resolver la situación de la máxima autoridad tras la presentación de una serie de denuncias, e incluyó la votación de una moción para suspender a Rosende.

El resultado fue de 10 votos a favor de la destitución y 4 en contra, por lo que el directivo continúa en su cargo, pues para que se produzca el desplazamiento se necesitaban 11 votos, según informaron. El Consejo pasó a un cuarto intermedio hasta febrero para tener más información sobre las denuncias basadas en supuesto acoso sexual, maltrato laboral, incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otras.

“Soy una molestia para las autoridades”

“Sé que no solamente soy una molestia en la Facultad de Odontología, sino también dentro del Consejo Superior. Entonces tenemos que concatenar bien el problema a tratar y después el inconveniente político, que por mi forma de ser y trabajar no lo voy a admitir. Esto viene desde las elecciones a rector porque decidimos acompañar a otra candidata, y desde ahí no pararon de trabajar en contra de Odontología”, dijo Rosende en su defensa.

“Otra cuestión es que evidentemente en el Consejo Superior soy un estorbo debido a una cantidad de cuestiones que realizan y en las que no estoy de acuerdo y por eso no acompañamos. No estoy en contra de nadie y no quiero ser un palo en la rueda, pero lo único que pido es que la construcción sea en función de lo que es el espacio universitario”, continuó, e insistió: “Me están empujando a hablar”.