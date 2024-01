Por un hecho de el «hackeo» y «desaparición» de dinero Galicia acuerda y ofrece una suma conciliatoria de dinero con cliente

Sáenz Peña. Es uno de los casos denunciados en 2022 cuando al menos unas 8 personas denunciaron maniobras fraudulentas similares donde desde sus cajas de ahorro desaparecieron pesos y dólares. ChM publicó que en este caso, según se supo, el Banco (que busca todavía no responsabilizarse) ofreció una reparación económico a un cliente para evitar judicialización del reclamo.

El pasado mes de diciembre un cliente de la sucursal Sáenz Peña del Banco Galicia consiguió en las Oficinas de Defensa del Consumidor de la capital chaqueña una acta acuerdo en una audiencia conciliatoria, donde la entidad bancaria ofreció una suma de dinero como compensación por los daños ocasionados cuando «manos anónimas» vaciaron varias cuentas del Banco Galicia, y el epicentro de estas estafas estuvo posado sobre la Sucursal Sáenz Peña quedando bajo la lupa en ese momento el gerente de la entidad Marcelo Potzzer y su personal a cargo.

Tras las denuncias que realizaron varios clientes en aquella fecha, y la mediatización de los casos, la entidad devolvió a algunos la suma que les fueran sustraídas pero la Sucursal saenzpeñense del Banco Galicia, a cargo por ese entonces de Marcelo Pozzer, comunicaba a los clientes la devolución del dinero «hurtado», pero no se responsabiliza por la inseguridad en su sistema y la falta de protección a su clientes.

Este nuevo antecedente donde el banco acuerda y ofrece una suma conciliatoria de dinero no es otra cosa que una suerte de reconocimiento expreso del «hackeo» y «desaparición» de dinero que sufrieron los clientes. En este caso el cliente reclamaba el daño ocasionado al no disponer del dinero y no poder hacer uso de este.

Se sabe que siguen habiendo casos sin respuestas en los que, en algunos, se estaría reclamando la desaparición de miles de dólares que la entidad ofrecería pesificar pero sólo devolver una parte.