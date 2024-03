Preocupación del intendente García por las acciones del Gobierno de Milei que afectan las UDAI

Machagai. El intendente de Machagai, Juan Manuel García, denunció el destrato de la Nación hacia el interior profundo. Dijo que varios jefes comunales pidieron audiencia con el gobernador Zdero. También informó que en su ciudad se paralizaron todas las obras, algunas de ellas fundamentales.

Visiblemente molesto con la decisión nacional de cerrar en el Chaco 6 Unidades de Atención Individual (UDAI), el intendente de Machagai, Juan Manuel García, pidió recordar que “a la Anses no asisten solamente quienes tienen algunos programas especiales, sino también trabajadores, estudiantes universitarios y vecinos, porque tiene un abanico de prestaciones muy grande”.

Sostuvo que “era común ver en Sáenz Peña largas colas, en horario de sol. O se encontraban con el operador que les faltaba algún papel o cosas así. Y esto ocurría también en nuestra localidad y otras del interior, y hoy tuvimos que darles la noticia que no podían ser atendidos. Por eso tomé la decisión de bajar y dejar constancia con un escribano de esto”.

Lo increíble es que “estábamos en una campaña para colaborar para que Anses no tenga tanto gasto y mantener esta oficina. En cambio, sufrimos un destrato total de las autoridades nacionales, que no te comunican nada. Por ejemplo, no hay designación de funcionarios en Chaco, Corrientes y Misiones, en la repartición regional. Y estamos a merced de porteños que toman decisiones a distancia”.

A raíz de ello, “hoy estuve con Capi Rodríguez para manifestarle mi descontento como intendente de mi ciudad. Me atendió muy bien y me aseguró que se solicitó la afectación de dos operadores de Saenz Peña para atender en Machagai. Le manifesté mi preocupación por esta forma de trabajo, aunque entiendo que el no puede hacer nada más”.

Insiste en que “estamos a merced de porteños que definen por todos, con una total falta de respeto. Una situación insostenible, forma parte de las resoluciones que toma un gobierno nacional, que ajusta hacia abajo y no le importa lo que pase, porque es parte de sus promesas electorales”.

“Hay mucho pero hablar, pero fundamentalmente una gran tristeza y una mala noticia. Pero no vamos a bajar los brazos. Vamos a pedir que el gobernador Zdero se manifieste sobre la situación. Él sabe lo que se hace acá porque fue jefe de la Anses local”, manifestó Garcìa.

Personalmente siente “una sensación de desamparo a miles de chaqueños que necesitan del Estado. Tan es así que el designado como jefe regional de Anses aún no tiene designación, por lo cual no existe como responsable de ese cargo. Capi está limitado en las decisiones que puede tomar. El mismo fue destratado desde Buenos Aires, que no le informaron el cierre de las UDAI.

Luego observa que se están haciendo malabares para atender a miles de ciudadanos en Machaga y otras localidades. Eso demuestra el desprecio hacia el interior profundo de parte del gobierno nacional. Solamente se trata de un ajuste ortodoxo y de derecha. Nos miran desde un excel, sin un mínimo de respeto por una sociedad que busca solucionar el problema entre todos”.

Vuelve a decir el jefe comunal de Machagai que “ya le pedimos al gobernador reunión un conjunto de intendentes para tratar varios temas en una sola audiencia, y para que se haga eco de esta gestión, porque tanto nosotros como Sauzalito, Pinedo, Fuerte Esperanza y otras localidades han sido afectadas. Queremos unificar criterios y defender los intereses del pueblo chaqueño ante el avasallamiento que recibimos del gobierno nacional”.

Obras paralizadas

Por último, Garcia denuncia que las decisiones del ajuste que realiza el gobierno nacional, “nos quitaron obras, recursos y otras cuestiones. Hay una decisión deliberada de quebrar a los Estados provinciales y a los municipios”.

“Todas las obras están paralizadas, con una casi terminada y casi para inaugurar que es la Escuela Especial, nuestro Hospital, en una etapa de ampliación, estamos muy complicados con esto. También la remodelación del edificio municipal, un Centro de Salud -que no hay otros en la localidad- y otras obras”, dice el jefe comunal, porque “además no hay con quien hablar, porque eliminaron un ministerio, lo pasaron a secretaría, nadie te atiende”, y “según datos de la UOCRA, en el Chaco ya llegan a 10 mil los despidos”, concluye.