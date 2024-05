Procesamiento de autoridades de UNCAus: hay «intencionalidad política» dijo el rector Oestmann

Sáenz Peña. Está acusado de integrar una presunta asociación ilícita que desviaba fondos públicos destinados a la universidad. «Estoy preparado para enfrentar esta adversidad con la tranquilidad de tener a la verdad de mi lado», expresó.

El rector de la Universidad Nacional de Chaco Austral (UNCAUS), Germán Oestmann, difundió un video haciendo una defensa tras conocerse que fue procesado por la presunta comisión de los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. DiarioChaco dió cuenta del contenido audiovisual y rescató que Oestmann apuntó que hay «intencionalidad de carácter político» y sostuvo que «voy a seguir esta lucha hasta el final en la búsqueda de la verdad y la justicia».

En el marco de la causa que investiga el desvío de fondos del Estado nacional que debían destinarse al centro de estudios, el juez federal subrogante, Aldo Alurralde, procesó a Oestmann junto a otros 17 directivos y empleados de la universidad, fundaciones, empresarios y allegados. Para la autoridad judicial todos están sindicados como integrantes de una supuesta asociación ilícita, que tuvo por objeto, presumiblemente, desviar recursos remitidos por el Estado nacional a la UNCAUS a través de fundaciones y empresas creadas por ellos y que estarían a cargo de familiares y allegados.

El escándalo trascendió el 11 de abril, tal como lo informó este diario. Tras ese episodio, este viernes Oestmann salió a responder las acusaciones que llegaron a ser motivo de declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y que él lo reprodujo en el video que difundió.

«Dados los hechos de público conocimiento que han hablado las últimas semanas sobre mi persona, sobre la institución que represento, la Universidad Nacional del Chaco Austral, es que quiero compartir junto a todos ustedes este mensaje», inició el rector.

Continuó: «En primer lugar, decirles que no me escondo, no me oculto y no me rindo. Estoy preparado para enfrentar esta adversidad con la tranquilidad de tener a la verdad de mi lado, pero esto va mucho más allá de mi persona, esto afecta a nuestra universidad, la institución, y es por ello que mi lucha es por todos ustedes, por cada estudiante, por cada docente, por cada científico, por cada trabajador universitario que pone toda su vocación y su servicio para hacer crecer a una institución que forma talentos y da oportunidad a los jóvenes de ser parte de un presente y de una construcción social transformadora que nos ayuda a desarrollarnos como sociedad».

Sobre la investigación que lo tiene como presunto autor de delitos dijo: «Ha comenzado una investigación, la cual nos permitirá poder mostrar la transparencia que tiene nuestra institución y de la cual estoy seguro que saldremos fortalecidos». Cuestionó que «se nota una total intencionalidad de carácter político de algunos sectores ideológicos, donde podemos ver que cada vez que nuestra universidad trasciende nacionalmente por sus logros, recibimos este tipo de respuestas».

Tras señalar que la causa tendría tintes políticos y que sería impulsado por vertientes opositoras a su persona, reprodujo un video de la ministra Bullrich que expresa que «lo declararon culpable al rector de la UNCAUS y se lo llevaron preso». Luego sostuvo: «Acá podemos ver a distintas personas que tienen que bregar por los intereses de los ciudadanos generan confusión y yo creo que nosotros no tenemos que entrar en este juego».

«Hoy la sociedad ha confiado en cada uno de los líderes que ocupan distintos lugares para que puedan trabajar por la comunidad en general y no por intereses propios, políticos o partidarios», criticó.

Dirigiéndose a los funcionarios gubernamentales y de la Justicia declaró: «Yo, particularmente, a cada una de las personas que ostentan estos lugares, les deseo el mayor de los éxitos por el bien de nuestro país y les envío luz para que puedan tener la celeridad y la claridad para la toma de decisiones para una mejor Argentina».

Instó «a todos aquellos que intentan manchar a nuestra institución» a que «encuentren formas más constructivas de aportar a nuestra comunidad, que hoy nos necesita trabajando juntos».

Culminó su mensaje audiovisual dirigiéndose a la comunidad universitaria: «Quiero decirles que voy a seguir esta lucha hasta el final en la búsqueda de la verdad y la justicia, con la misma pasión, con el mismo compromiso, con el amor a esta institución, pero con muchas más fuerzas para poder lograr que nuestra Universidad Nacional del Chaco Austral sea cada vez más esa fábrica de sueños donde cada estudiante viene y deposita su futuro para poder transformar su vida y a partir de allí transformar la comunidad de la que forma parte».

La causa

La investigación del juez Alurralde apunta a una presunta trama de corrupción en la UNCAUS. Según la acusación, la universidad habría creado y utilizado diferentes fundaciones para firmar convenios y traspasarles la administración de áreas enteras sin la debida autorización del Consejo Superior, lo que dificultaba el control estatal sobre los fondos.

Junto a Oestmann, el juez procesó con las mismas acusaciones a Marcelo Marinich, Natalia Judis, Manuel Ricardone, Cristian Vizgarra, Luis Pugacz, Lucas Stegagnini, Jorge Alcantara, Juan Sang, Ricardo Salín, María Fernanda Del Giorgio, Carla Palacio, José Yarros, Juan Domínguez, Jonatan Gal, Dora Loto, Pedro Mijalec y Andrea Bondar.