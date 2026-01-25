Pronostican menos lluvias, más calor y alerta hídrica para el litoral argentino

Buenos Aires. Según los últimos informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el enfriamiento del Pacífico asociado a La Niña está en retroceso y podría dar paso a un evento de El Niño durante 2026, con impacto en las lluvias y el calor en gran parte del país.

Los indicadores climáticos globales comienzan a mostrar un cambio de escenario. De acuerdo a los reportes más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de centros internacionales de referencia, las actuales condiciones de La Niña en el Océano Pacífico ecuatorial se están debilitando, lo que abre la puerta a una transición hacia una fase neutral y, posteriormente, a la posible llegada del fenómeno de El Niño.

Los modelos de pronóstico computacional coinciden en que, a partir de febrero de 2026, el sistema climático global ingresaría en una etapa de neutralidad, dejando atrás el enfriamiento característico de La Niña. Este proceso sería clave para entender la evolución de las lluvias, la humedad y las temperaturas durante el próximo año.

El impacto positivo de una Niña tardía

Pese a las sequías históricas registradas en ciclos anteriores, las lluvias de la última primavera fueron regulares y oportunas en amplias zonas productivas del país. Este aporte hídrico resultó fundamental para que la campaña de trigo alcanzara niveles récord, con rindes promedio cercanos a los 40 quintales por hectárea (qq/ha).

Menos lluvias y alerta hídrica

Sin embargo, en las últimas semanas se detectó una marcada disminución de las precipitaciones. Regiones como Chaco, Santiago del Estero, sectores de Córdoba y el litoral argentino ya presentan signos de falta de agua o sequía leve.

Los especialistas advierten que esta situación podría intensificarse hacia febrero, ya que los pronósticos anticipan lluvias por debajo del promedio histórico, especialmente en el litoral, lo que genera preocupación en el sector agropecuario y en la gestión de los recursos hídricos.

La Niña débil y de corta duración

Las proyecciones más recientes, en particular las del Centro Europeo de Pronósticos a Mediano Plazo (ECMWF), confirman lo anticipado por la NOAA: La Niña sería un evento corto, lo que refuerza la posibilidad de un cambio de fase durante 2026.

Qué se espera con El Niño

Mirando más adelante, los modelos sugieren la potencial —aunque todavía incierta— aparición de un evento El Niño en los próximos meses del 2026. Según el meteorólogo Ben Noll, de concretarse, este fenómeno podría provocar:

Temperaturas globales más elevadas a lo largo de 2026. Un aumento significativo de la humedad en la atmósfera.

Además, El Niño podría generar efectos colaterales sobre otros patrones atmosféricos, modificando la dinámica de lluvias y temperaturas en distintas regiones del planeta, incluida la Argentina.

