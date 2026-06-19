«Queremos que se abran negocios, no que se cierren», aseguró Trabalón de Cámara de Comercio

Sáenz Peña. El presidente de la Cámara de Comercio de Sáenz Peña, Gregorio Trabalón, analizó la situación económica actual, las expectativas del sector pyme, la presión impositiva, el avance de las ventas digitales y los desafíos que enfrenta el comercio local. También llamó a sostener la formalidad y pidió reglas claras para impulsar la inversión y el crecimiento.

La actividad comercial atraviesa un período de transición marcado por una desaceleración de la inflación, la expectativa de recuperación del consumo y la necesidad de nuevas herramientas para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. En ese contexto, el presidente de la Cámara de Comercio de Sáenz Peña, Gregorio Trabalón, dialogó con LT16 sobre la realidad del sector, las perspectivas para los próximos meses y las demandas que las pymes plantean a la dirigencia política.

Durante la entrevista, destacó la importancia del crédito, reclamó una reducción de la presión tributaria, advirtió sobre los riesgos de la informalidad y defendió el papel estratégico de las pymes en el entramado económico y social del país.

«Estamos expectantes y esperanzados»

Horacio: Gregorio, gracias por aceptar la charla con nosotros. ¿Cómo está observando este momento del comercio?

Gregorio Trabalón: Estamos expectantes, esa sería la palabra. También esperanzados. Esperando que esto empiece a mejorar y termine de despegar para poder seguir creciendo.

Tenemos por delante fechas importantes para el comercio. Por ejemplo, la semana previa al Día del Padre genera expectativas en rubros como indumentaria, calzado, electrónica, cosméticos y alimentos. Esperamos que esas ventas ayuden a levantar la vara.

También influyen otros factores. Estamos terminando un otoño lluvioso, comienza el invierno, que suele movilizar determinados consumos, y además hay eventos deportivos que generan movimiento económico. En definitiva, tratamos de mantener una mirada positiva.

«Las pymes somos resiliencia y buscamos permanentemente la manera de seguir adelante.»

Inflación, crédito y perspectivas económicas

Horacio: ¿Cómo evalúan los indicadores económicos actuales?

Gregorio Trabalón: Según los datos del INDEC, mayo cerró con una inflación del 2,1% mensual. Sigue siendo un buen indicador porque muestra que la inflación continúa descendiendo.

La inflación acumulada en los primeros cinco meses ronda el 14,7% y la interanual se ubica cerca del 33%. Todavía son niveles altos, por supuesto, pero venimos de situaciones mucho más complejas.

No hay que olvidar que en 2023 tuvimos una inflación anual cercana al 200% y meses extremadamente difíciles. Por eso, aunque queda mucho por hacer, vemos señales positivas.

Ahora bien, necesitamos que aparezca el crédito. Hoy las tasas siguen siendo elevadas para las pymes. Estamos hablando de financiamiento que ronda entre el 40% y el 50%, y eso dificulta asumir riesgos para invertir o financiar capital de trabajo.

Seguimos trabajando y aportando herramientas para ayudar a que esta economía termine de consolidar su recuperación.

Reformas y previsibilidad

Horacio: Comparando con uno o dos años atrás, ¿cómo ubicaría la situación económica?

Gregorio Trabalón: Más que ponerle un número, prefiero analizar los procesos.

Creo que este período fue importante por algunas reformas estructurales. Por ejemplo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que busca generar previsibilidad para quienes invierten a largo plazo. Son proyectos que necesitan estabilidad y reglas claras durante muchos años.

También hubo avances en materia laboral. La reforma laboral incorporó herramientas que pueden resultar beneficiosas para las pymes, especialmente en lo referido a la resolución de conflictos y a mecanismos que eviten que determinados litigios se conviertan en situaciones imposibles de afrontar para una empresa.

Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer.

Lo que las pymes necesitamos es encontrar un rumbo y sostenerlo. La política debe comprometerse a mantener reglas claras, previsibilidad y una visión de largo plazo.

No podemos estar cambiando constantemente las reglas del juego. Para invertir, producir y generar empleo se necesita estabilidad.

«Necesitamos reglas claras y una economía predecible.»

El desafío de competir en la era digital

Horacio: ¿Cambió el comportamiento de los consumidores?

Gregorio Trabalón: Sí, claramente.

Hoy existe otra dinámica comercial. Las redes sociales, las plataformas digitales y la inteligencia artificial están transformando la forma de vender.

Instagram, Mercado Libre y muchas otras herramientas amplían el alcance de los negocios, pero también generan nuevos desafíos.

Los comerciantes tienen que adaptarse constantemente. Ya no alcanza con abrir la persiana y esperar que llegue el cliente. Hoy hay que trabajar también en el mundo digital.

La tecnología obliga a renovarse permanentemente y quienes logren adaptarse tendrán mayores posibilidades de crecimiento.

Formalidad, competencia e impuestos

Horacio: ¿Qué análisis hacen sobre la informalidad y la presión tributaria?

Gregorio Trabalón: Son temas muy vinculados.

Nosotros defendemos la formalidad porque es fundamental para el desarrollo económico. Pero cuando la presión tributaria se vuelve excesiva, aparecen incentivos para salir del sistema.

Lo que necesitamos es que las políticas públicas fortalezcan a quienes trabajan dentro de la formalidad.

También es importante pensar especialmente en las zonas de frontera, donde las diferencias tributarias generan distorsiones muy importantes.

Por eso muchas veces hablo de la necesidad de una política de soberanía económica que ayude a proteger el comercio formal y a generar condiciones de competencia más equilibradas.

«La informalidad crece cuando la presión impositiva es excesiva.»

Comercios que cierran y nuevos modelos de negocio

Horacio: En Sáenz Peña se observan algunos locales vacíos o en alquiler. ¿Qué lectura hacen desde la Cámara?

Gregorio Trabalón: Lo fundamental para cualquier comercio son las ventas. Las ventas son las que sostienen una empresa, permiten crecer y mantenerse en el tiempo.

Ahora bien, también estamos viendo otro fenómeno. Muchos comercios están migrando hacia zonas periféricas de la ciudad.

En algunos casos influyen los costos de alquiler y también las dificultades de estacionamiento que existen en el centro. Entonces algunos comerciantes buscan ubicaciones alternativas.

Es una dinámica propia de la oferta y la demanda.

Más allá de eso, Sáenz Peña sigue siendo una ciudad con enorme potencial. Tenemos industrias, emprendedores y comerciantes con muchísima capacidad de trabajo.

Desde este lugar me ha tocado recorrer distintos sectores y realmente veo empresarios con una enorme vocación de crecimiento.

El rol de las pymes en el país

Horacio: Próximamente se celebrará el Día Internacional de las Pymes.

Gregorio Trabalón: Así es. El 25 de junio participaremos de una actividad organizada por CAME en Buenos Aires.

Será un encuentro federal muy importante porque si hay algo verdaderamente federal en la Argentina son las pymes.

Vamos a estar representando a Sáenz Peña y compartiendo experiencias con dirigentes y empresarios de todo el país.

Ese tipo de encuentros son fundamentales porque permiten intercambiar ideas, preocupaciones y propuestas.

La carga tributaria

Horacio: Uno de los reclamos históricos del sector es la presión impositiva.

Gregorio Trabalón: Sí, existen impuestos que generan distorsiones y que deberían revisarse.

Por supuesto que los impuestos son necesarios para sostener el funcionamiento del Estado. Nadie discute eso.

Lo que planteamos es que hay que buscar un equilibrio que permita que las empresas crezcan, inviertan y generen empleo.

Además, muchas veces los impuestos terminan trasladándose al precio final y afectan directamente al consumidor.

Por eso también es fundamental que los salarios recuperen poder adquisitivo.

«El salario tiene que empezar a ganarle a la inflación.»

Nación, Provincia y Municipio

Horacio: ¿La presión tributaria municipal también preocupa al sector?

Gregorio Trabalón: Sí, porque cuando se suman los impuestos nacionales, provinciales y municipales, la carga total termina siendo muy importante.

De todos modos, hemos encontrado espacios de diálogo. Con el Municipio hemos logrado acuerdos y algunas reducciones en determinados conceptos.

Siempre hay margen para seguir mejorando.

Lo importante es entender que el comerciante no se resiste a pagar impuestos. Lo que reclama es que exista una estructura tributaria razonable y sostenible.

Un mensaje para quienes están atravesando dificultades

Horacio: ¿Qué le diría a un comerciante que hoy está pensando en cerrar su negocio?

Gregorio Trabalón: Le diría que no baje los brazos.

Entiendo perfectamente las dificultades porque también soy comerciante y conozco los desafíos que implica sostener una empresa en la Argentina.

Pero desde este lugar me toca incentivar, acompañar y alentar a quienes están atravesando momentos complejos.

La Cámara de Comercio está para escuchar, asesorar y brindar herramientas dentro de sus posibilidades.

Nosotros queremos que se abran negocios, no que se cierren.

Queremos que más emprendedores puedan desarrollarse, generar empleo y seguir apostando por nuestra ciudad.

Esa es nuestra misión.

«Queremos que se abran negocios, no que se cierren.»

Horacio: Gregorio, muchas gracias por este diálogo.

Gregorio Trabalón: Gracias a ustedes por el espacio. Siempre es importante poder contar la realidad del sector y compartir las preocupaciones y expectativas de las pymes. Estamos a disposición para seguir trabajando y construyendo propuestas que ayuden al crecimiento de nuestra comunidad.

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