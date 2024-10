Reacción tardía del Concejo tras el destrato de Nora Gauna a jubilados y la mentira de Denis Kisiel a los concejales

Sáenz Peña. El hijo de la presidente del Concejo Nora Gauna «reaccionó Tardíamente» para tratar de escudar a quien le paga el sueldo, luego de que el miércoles la contadora dejara «abandonados en la vereda» y les «negara el ingreso» a los jubilados para expresarse. Hoy, en un grupo comunicacional del Concejo, el ignoto y germinativo «Duran Barba» de la Presidente personalmente participó un comunicado hablando de «diálogo y principio de acuerdo».

Lo cierto e innegable es que cuando el miércoles pasado, mientras con concejales -representantes del pueblo- sesionaban, la presidente Nora Gauna evitó que los jubilados puedan expresarse en la Casa de la Democracia. Entonces como hablar de «diálogo» si el secretario legal Hugo Boland tuvo que cruzarse la calle -por invitación del PJ- para atender a los jubilados. La presidente solo se sumó a la ronda de la vereda, pues no permitió que los jubilados, empleados municipales, ingresaran al recinto.

El empleado-hijo, en una reacción carosinezca de la comunicación, destacó que había «principio de acuerdo», remarcando que los ediles, Gauna y Denis Kisiel -el armador político del intendente Cipolini- y Boland propusieron establecer un diálogo con el Ejecutivo y con los gremios para tener una propuesta en 48 hs.

De hecho fue el contador Denis Kisiel quien cuando pidió a los ediles del peronismo acompañen la ampliación del Presupuesto en 13.600 millones y que el dinero sería volcado a mejoras salariales y asistencia social. El Peronismo representado por 3 concejales no acompañó porque evidentemente vio que la promesa de Kisiel en nombre del Ejecutivo era una mentira. Mintió a sus pares buscando el acompañamiento que no consiguió o simplemente no existe previsión respecto a la política salarial, o bien dicha política es un intercambio de espejitos de colores con los gremialistas coptados por la gestión hace años con kioscos particulares para que no alcen la voz?

Ahora Kisiel, que atiende más en una oficina que ocupaba como secretario coordinador de gabinete que en el Concejo, luego de que al igual que Nora Gauna, no recibió el miércoles pasado a los jubilados los recibió en el salón del Recinto. Hicieron las fotos, y sin más detalles, ni siquiera un sólo dato de un posible acuerdo, Iturrospe -hijo de la presidente- se apresuró a compartir las imágenes para tratar de enjuagar las culpas de su madres.

Lo sucedido demuestra por parte de la ahijada política de Carim Peche y Bruno Cipolini -quienes la hicieron presidente del Concejo- un manejo autoritario y sectario de la Casa de la Democracia, que desde el gobierno buscan minimizar ordenando a algunos espacios comunicacionales tratar de no reflejar los problemas que eso ocasiona o los chispazos que empiezan a aparecer entre la presidente -que ya estaría distanciada de Peche- y el intendente.