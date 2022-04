Reguera confirmó que Evolución ya trabaja por la candidatura a Gobernador de Gerardo Cipolini

Sáenz Peña. En una distendida charla en LT16, el abogado cercano a los Cipolini, habló del armado político y confirmó que el ex intendente y hoy diputado nacional ya recorre la Provincia. Se mostró cauto ante un posible escenario de internas locales contra Convergencia. Sobre las pretensiones del longevo dirigente negó que sólo se esté buscando negociar su continuidad en el Congreso y asegurar un mandato más a Bruno Cipolini.

Edgardo Reguera, es cercano a los Cipolini, y en las últimas horas fue la única voz de Evolución que en Sáenz Peña confirmó lo que el Intendente Bruno Cipolini ventiló en Resistencia, buscando el efecto rebote. «Se viene trabajando en esa dirección, en un armado provincial que encabeza Bruno Cipolini y que alinea a Evolución, Somos Parte y Nea», dijo, y agregó que «hace unas semanas que Gerardo Cipolini recorre localidades escuchando la problemática de los vecinos y sectores de la provincia».

Según reguera «la gente le planteo (a Gerardo), y se le ha pedido puntualmente, que encabece la formula como candidato a Gobernador de la provincia». «Venimos transitando en esa dirección, es un dirigente importante con antecedentes positivos y mucha experiencia de gestión, viene picando en punta con la idea que se dirima en una PASO o no, porque existe la posibilidad de que haya un acuerdo», sostuvo, remarcando que «Gerardo demostró intención y vocación de querer competir por la Gobernación».

Para Reguera «la opción número uno es competir por la Gobernación, pero no quita la posibilidad de que mañana pueda haber otro candidato a Gobernador en el espacio, pero hoy el candidato a Gobernador del espacio es Gerardo Cipolini», aunque admitió que «existe la posibilidad, en una unidad, de que Gerardo Cipolini sea Gobernador, o Vicegobernador o Diputado Nacional».

Muy claro, al igual que lo hizo hace algunas horas Bruno Cipolini, ante unas posibles PASO Reguera pidió reglas claras y que no se repita lo de las últimas elecciones.

Sobre la pregunta respecto que si Sáenz Peña podría tener un escenario de internas para disputar la Intendencia, Reguera fue muy cauto, y respondió: «es una cuestión de la persona del intendente en base a la estrategia y a la idea política, y a los diálogos que por ahí tiene para un armado político en Sáenz Peña donde tratamos de no llevar lo provincial a lo local ni lo local a lo provincial», al tiempo que destacó que «ese entendimiento hace que en Sáenz Peña se venga ganando hace mucho tiempo» «hay una unidad local que hace que los resultados electorales sean contundentes».

Negó que el intendente Bruno Cipolini haya enviado un mensaje a otros espacios (Convergencia) pidiendo que le aseguren su reelección y una banca nacional para su padre a cambio de unificar todo el Radicalismo. «No, no creo, no es el sentir de Bruno en ese aspecto, ya lo ha dejado demostrado en las elecciones anteriores donde le ofrecieron dos diputados seguro», dijo, pero reconoció que la caja de dos bancas no es la misma que la caja de la Intendencia.