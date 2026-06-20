Reguera: «Pérez Pons es un ignorante en el tema y pretende utilizar la Justicia a su gusto»

Sáenz Peña. El diputado provincial Edgardo Reguera defendió la decisión unánime del Consejo de la Magistratura de suspender preventivamente a un juez y un fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial. Además, cuestionó con dureza las críticas formuladas por el legislador opositor Santiago Pérez Pons y aseguró que existe un intento de «confundir a la sociedad» respecto del funcionamiento institucional del organismo.

El diputado provincial Edgardo Reguera salió al cruce de los cuestionamientos que surgieron tras la decisión del Consejo de la Magistratura de suspender preventivamente a dos funcionarios judiciales de la Segunda Circunscripción Judicial y defendió el procedimiento aplicado por el organismo.

En diálogo con LT16, el ex presidente del Consejo de la Magistratura remarcó que la resolución fue adoptada por unanimidad y sostuvo que se trata de un mecanismo institucional previsto por la Constitución para investigar el desempeño de magistrados y funcionarios judiciales.

«Si resolvió el Consejo de la Magistratura por unanimidad, hay que entender que hubo un criterio común en el análisis de ambos casos. Son organismos constitucionales que funcionan de esta manera», afirmó.

Reguera aclaró que la suspensión preventiva no implica una condena ni un juicio anticipado sobre los funcionarios involucrados, sino una medida destinada a garantizar el desarrollo de la investigación.

«No es que son culpables. Preventivamente se los aparta del cargo y continúan percibiendo el 70 por ciento de sus haberes hasta que concluya el proceso. Después deberán ejercer su defensa y será el Consejo quien determine si continúan o no en sus funciones», explicó.

Duras críticas a Pérez Pons

La parte más contundente de la entrevista estuvo dirigida al diputado provincial Santiago Pérez Pons, a quien Reguera acusó de intentar utilizar políticamente la situación.

«Lo vi hacer opiniones contrapuestas y hasta delirantes. Es un pobre personaje que pretende utilizar la Justicia a su gusto y paladar. Cuando un fallo le da la razón, la Justicia es buena; cuando no le da la razón, pasa a ser mala. Así no funciona un sistema republicano», sostuvo.

El legislador radical cuestionó además que las críticas opositoras se hayan concentrado en uno de los funcionarios suspendidos y no en ambos casos tratados por el Consejo.

«Hay dos apartamientos: un fiscal y un juez. Sin embargo, algunos parecen preocupados solamente por uno de ellos. Si existe una preocupación institucional, debería ser por ambos casos y no de manera selectiva», manifestó.

«No es la primera vez que ocurre»

Reguera recordó que la suspensión preventiva de funcionarios judiciales no constituye un hecho inédito dentro del funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

«No es la primera ni será la última vez que se aparte preventivamente a un magistrado o funcionario. Me tocó participar de procedimientos similares cuando integré el Consejo. Es un mecanismo previsto por la Constitución y por las normas vigentes», indicó.

Asimismo, cuestionó a quienes ahora objetan determinadas prácticas que, según sostuvo, fueron utilizadas durante anteriores administraciones.

«Las abstenciones dentro del Consejo de la Magistratura no las inventó este gobierno. Fueron utilizadas durante muchos años y hoy algunos se escandalizan porque otros aplican los mismos criterios que ellos utilizaron cuando eran oficialismo», afirmó.

Defensa del funcionamiento institucional

Durante la entrevista, Reguera insistió en que las decisiones del Consejo deben analizarse dentro del marco institucional y no desde una mirada partidaria.

«Si alguien considera que el sistema debe modificarse, discutamos una reforma profunda y seria. Pero no puede ser que cada vez que una decisión no gusta se diga que todos están comprados o que responden a determinados sectores políticos», señaló.

En ese sentido, defendió la integración actual del organismo y rechazó las acusaciones sobre una supuesta manipulación política de las decisiones.

«Hay que contar la película completa y no solamente una parte. Muchas veces se intenta instalar una versión parcial de los hechos para generar confusión en la sociedad», afirmó.

Cuestionamientos a la gestión anterior

Reguera también aprovechó la entrevista para cuestionar a ex funcionarios de la gestión provincial anterior y sostuvo que quienes hoy formulan críticas deberían dar explicaciones sobre el manejo de los recursos públicos durante los últimos años.

«Los hechos demuestran cuál era la situación de la provincia. Hubo despilfarro de recursos y muchas cuestiones que todavía deben ser esclarecidas. Con el tiempo se conocerán más detalles y cada uno deberá responder por los actos que le correspondan», aseguró.

Finalmente, volvió a cargar contra la oposición y reclamó que se permita gobernar a la actual administración provincial.

«Lo único que hacen es criticar y descalificar. Deberían dejar trabajar y gobernar a quienes fueron elegidos por la gente», concluyó.

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