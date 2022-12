Remiseros de Sáenz Peña aseguran que el Gobierno incumplió con la promesa de un bono

Sáenz Peña. La apremiante situación económica y social está “cada vez más insegura”, sostienen. La asamblea que un grupo de remiseros de las distintas bases mantuvieron para acordar el reclamo del bono que debía abonar la provincia hace cuatro meses.

DiarioNorte publicó en sus páginas sobre el malestar de remiseros de esta ciudad por el incumplimiento por parte de la provincia de un bono de veinte mil pesos, que debían recibir desde el pasado mes de agosto, y por el termino de seis meses.

‘Hasta la fecha nunca se cumplió, por lo que los trabajadores del volante, anticiparon que si para las primeras horas de esta mañana de miércoles no se les depositaba lo prometido, saldrán a la ruta para reclamar y no se descartaba que sería con corte de la calzada‘, aseguraron Rafael Vera y Elizabeth Acuña, referentes del sector.

Ante la promesa incumplida por parte del Ejecutivo Provincial, quienes allá por el mes de julio de este año, prometieron a los trabajadores de remis una ayuda extraordinaria de un bono de 20 mil pesos durante seis meses, hasta la fecha -por ayer 20 de diciembre- no se había cumplido un solo mes se quejaron los trabajadores.

MEDIDA DE FUERZA

‘La situación apremiante económica y social, está cada vez más insegura, lo que lleva incluso a que trabajadores del sector ya no puedan realizar el mantenimiento de las unidades, y se quedan incluso sin la única fuente laboral‘, indicó Rafael Vera, referente y en representación de los remiseros de la ciudad.

El chofer, quien comentó al cronista de NORTE que ‘tuvieron que realizar una asamblea con cada uno de los representantes de las bases de remises de la ciudad, para decidir los pasos a seguir ante el incumplimiento de lo acordado con el mismo gobernador Jorge Capitanich‘, apuntó. A lo que recordó que ‘ya pasaron prácticamente cinco meses desde la fecha que debíamos percibir el pago del primer mes del bono‘. ‘Sin embargo, no hay respuesta alguna, ya ni los mensajes responden, no puede ser que nos sigan ninguneando a todo el sector de trabajadores de remises‘, reprochó Vera.

Ante este escenario dijo que ‘estamos decididos para el día de hoy los más de trescientos choferes, que si no hay una solución, que es el deposito del pago del bono, saldremos a la ruta a manifestarnos, y no se descarta que tengamos que interrumpir el tránsito‘.

CIENTOS DE FAMILIAS

Por su parte, desde otra de las bases de remises de la ciudad como es la empresa ‘Líder‘ su referente Elizabeth Acuña, dijo que ‘están todos unidos para el reclamo, no se puede esperar un día más para poder cobrar el bono, prometido por el mismo gobierno provincial‘. ‘Y recordó que la provincia se había comprometido por la situación que pasaron los más de trescientos choferes en el marco de la pandemia de coronavirus‘, aclaró la mujer.

‘No podemos continuar trabajando, con el precio del combustible que aumenta cada quince días, y con tarifas que no podemos continuar aumentando, porque de lo contrario no sube nadie al remis‘, manifestó.

Por último, la mujer dijo que ‘ella desde hace más de veinte años está en el rubro, y no tiene memoria de una situación tan delicada como la que están pasando actualmente‘. ‘Es por eso que reclamamos una ayuda para estas familias, si no necesitaríamos no estaríamos molestando a la provincia, y esperamos que se solucione así no se tiene que llegar a algo que no queremos, porque todos somos trabajadores, vivimos de esto‘, concluyó Acuña.