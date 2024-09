René Chávez reclamó la renovación de los Foros de Seguridad y dijo que Franja Morada «saboteo» una reunión

Sáenz Peña. Vecinos insisten en la necesidad de reorganizar los Foros de Seguridad en la ciudad, sin embargo una nueva queja apunta contra la agrupación universitaria que conduce Santiago Delgado, quien además es funcionario de la Municipalidad.

Una de las participaciones ciudadanas en torno a la seguridad han sido los Foros de Seguridad, pero desde el cambio de gestión provincial no se dan las renovaciones por lo que el trabajo que pueda realizarse de manera conjunta entre el vecino y la Policía queda trunco.

René Chávez, un vecino reconocido por sus aportes en los Foros, en particular en el ámbito de la Comisaría Segunda, habló de la situación que se vive en la zona universitaria y lamentó no poder concretar reuniones amplias, deslizando que es el Municipio saenzpeñense quien de alguna manera no ha procurado hasta hoy la reorganización en este tema.

Chávez remarcó que se buscó hacer una reunión, pero apuntó contra Franja Morada la agrupación universitaria que conduce Santiago Delgado, quien además es funcionario de la Municipalidad. Según dio a entender en una charla con LT16am950 el grupo político de militancia universitaria alineado a la UCR local «saboteo» una reunión.

Tras el asesinato de un vecino en Resistencia en circunstancia de robarle la moto, René Chávez visitó VocesDeLaJornada y recreó las falencias en la organización vecinal, planteo reclamos por inseguridad, la cuestión de fotos reclamando uno puntualmente hecho por universitarios, y volvió a reclamar reuniones pendientes.