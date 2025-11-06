Renovación de autoridades en la Legislatura: la vicepresidencia primera, clave en la discusión

Resistencia. Con Capitanich ya asegurado en el Senado se descarta que el PJ dispute la presidencia, que con un gobierno sin vicegobernador/a se cree que Zdero le renovará el voto de confianza a Carmen Delgado. Sin embargo el PJ quiere que se respete la tradición la vicepresidente primera sea para la Oposición, pero el Oficialismo por ahora no está de acuerdo, aunque podría aparecer «un peronista bendecido».

Solo resta girar las notificaciones a los legisladores provinciales electos el 11 de mayo pero el próximo 1 de diciembre se realizará la sesión preparatoria que significará tanto la jura de los nuevos parlamentarios y con ello la elección de autoridades para ese poder del Estado.

La paridad de fuerzas será, a priori porque después hay integrantes que toman caminos o decisiones por fuera de los acuerdos partidarios, casi similar a la actual composición. Hoy el oficialismo no tiene quórum propio, tiene 15 de los 17 legisladores necesarios y ahora contará con uno más.

En la oposición, se proyecta un bloque más homogéneo y no la atomización actual con varias vertientes y que se da a partir de lo accionado luego de esos comicios, donde el Peronismo fue fraccionado y luego en conjunto en el último llamado electoral de octubre. Sin embargo, podría haber «un peronista bendecido», dialoguista y sin tanto apego al Coquismo-Kirchnerista. ¿Será Honcheruk?

La nueva composición parlamentaria deberá elegir sus autoridades y para la presidencia la opción más probable es la continuidad de Carmen Delgado desde el 10 de diciembre y en menor medida también se analiza la posibilidad de sea Julio Ferro el elegido.

Pero el contrapunto vendrá por la vicepresidencia primera. Los «usos y costumbres» parlamentarios indican que ese lugar es para el bloque opositor mayoritario pero en el oficialismo no ven con buenos ojos respetar la tradición entendiendo que quien sea presidente de la Cámara luego se ausentará para asumir la Gobernación en reemplazo de Leandro Zdero, ya que la Provincia dejará de tener vicegobernadora porque Silvana Schneider asumirá como senadora.

Por ahora el justicialismo considera que no hay razón para que no le corresponda el segundo lugar en importancia dentro de las autoridades más allá del escenario inusual que se presentará y señala que quien más responsabilidades tiene de que funcione el Parlamento es el oficialismo. El radicalismo considera que la oposición no puede ocupar el máximo cargo parlamentario, aun en circunstancias excepcionales y esgrimirá las razones que en la línea sucesoria más inmediata deben estar solo miembros de la fuerza más votada en las elecciones. En concreto, espera que este puñado de semanas que restan, además de aprobar el Presupuesto 2026, no existan grandes novedades en el Parlamento y que la UCR abra canales de diálogo para un funcionamiento legislativo sin sobresaltos.

