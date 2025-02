Ricardo Sánchez: «lo importante no es pensar en nosotros, sino en un proyecto político»

Sáenz Peña. Tras algunos encuentros realizado ahora la movida justicialista llaga al interior chaqueño, el abogado Ricardo Sánchez, integrante del Frente CER, evaluó algunos aspectos de la situación del Peronismo en la provincia.

Por una parte, Sánchez dijo que «el hecho de que el Gobernador Zdero haya convocado a elecciones en el mes de mayo adelantó todas las definiciones políticas, al menos para las cuestiones provinciales. Esto significa que el 11 de marzo deben estar definidas al menos las agrupaciones y alianzas que irán a la contienda electoral. Estamos pocas semanas de esto. Es muy importante la convocatoria que viene haciendo tanto de Gustavo Martínez como todos los partidos políticos que nos vienen acompañando», agregando que «en Villa Angela el día sábado a las 10 am en el salón de eventos Platinum no solo vamos a contar con la palabra de Gustavo sino también de los dirigentes que quieran expresa como ven la realidad del peronismo hoy”.

Por otra parte, Sánchez definió cómo está fraccionado hoy el Peronismo, y dijo que: “Yo diría como observador del peronismo de hace año, que hay dos sectores consolidados, el de Capitanich por un lado y el de Gustavo por otro, y hay un tercer sector que sería como un desprendimiento de Capitanich, siendo un grupo de intendentes. Yo soy de los que creen que unificar la oposición en Chaco sería muy útil y factible, aunque muchos quizás lleguemos a quedar afuera, pero lo importante no es pensar en nosotros, sino en un proyecto político que de acá a 2027 pueda implicar el retorno del peronismo a la gobernación”.

“Vemos todo un escenario provincial y nacional donde la gente ha bajado su nivel de vida, sobre todo del sector medio. Ante una economía achicada, celebrar un inflación baja, no es una Argentina ni un Chaco que queremos”, analizó el ex legislador provincial y dirigente saenzpeñense, recordando también que «además lo tenemos al presidente con todas sus metidas de patas diaria, teniendo gobernador que son aplaudidores. Yo le preguntaría a Capitanich qué pasó con todos sus funcionarios que ya no están, porque sin embargo nosotros continuamos».

Al remarcar nuevamente la convocatoria de este fin de semana, Sánchez dijo que “no excluimos a nadie para la convocatoria de este sábado, CER es un espacio abierto. Pienso que el peronismo debe unirse, Gustavo está de acuerdo, en más ni siquiera está enfocada a algún puesto en especial, lo importante es poder solucionar esta situación. Los gobernadores serán siendo los mismos, los intendentes también, pero es necesario despertar al peronismo. Así que lo esperamos a todos los interesados en Villa Ángela”.

