Se confirmó que Alberto Fernández tras dejar el poder se muda a vivir a España

Buenos Aires. El presidente saliente Alberto Fernández postergó su viaje al Vaticano, donde tenía previsto tener una audiencia privada con el Papa Francisco, según informó la vocera presidencial Gabriela Cerruti. Además, se confirmó que tras dejar el cargo se mudará a España, donde tiene varias ofertas para dar clases en universidades.

Fernández tenía previsto ver a Francisco en la próxima semana, en sus últimos días en el poder, pero debe seguir adelante de las tareas que demanda la transición que culminará con la asunción de Javier Milei el próximo 10 de diciembre.

Según se comunicó oficialmente, la visita al Sumo Pontífice se reprogramará para cuando Fernández “ya esté instalado en España luego de dejar el gobierno”. Es más, viajará a Europa el mismo día que le pondrá la banda presidencial a Milei: ese 10 de diciembre.

En una entrevista que dio a el diario español El País, Fernández reconoció sus intenciones de radicarse allí.

─¿Y qué planes tiene para el 11 de diciembre? ─le preguntó El País.

─Tengo algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos pero no saben adonde meternos. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer.

Más allá de las ironías en redes que generó el hecho de que el presidente argentino decida irse a vivir al exterior, lo cierto es que Fernández decidió no subirse al avión presidencial para volar a Roma y ver al Papa como tenía planificado.

Dos días atrás, el 23 de noviembre, la misma vocera presidencial había informado sobre la reunión entre Francisco y Alberto. “El presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, será recibido por Su Santidad, el papa Francisco, en audiencia protocolar por el fin de mandato. La audiencia tendrá lugar durante la última semana de noviembre en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano”, había publicado en X.

La visita ahora cancelada iba a ser la tercera de Fernández al Papa durante su mandato, después de los encuentros que se concretaron en 2020 y 2021. El Pontífice había evitado nuevas reuniones con el jefe de Estado a pesar de la insistencia informal de la Cancillería.

La vice Cristina Kirchner también pretendía entrevistarse con Francisco en su frustrado viaje a Italia previsto para esta semana, cuando brindaría una clase magistral en la Universidad de Nápoles.

La transición Alberto Fernández-Javier Milei

La primera reunión de transición se realizó el martes en la Quinta Presidencial de Olivos, donde Milei tiene planeado mudar el centro de toma de decisiones a partir de su asunción. El presidente electo manifestó que no piensa ir a trabajar a la Casa Rosada porque es un workaholic.

“Voy a mudarme a Olivos y voy a instalarme ahí así trabajo desde que me despierto hasta que me voy a dormir. La idea es poner todo en condiciones en Olivos para estar 27/7 conectado con el trabajo”, sostuvo.

En su encuentro con Fernández, que el gobierno definió como “cordial y amable”, Milei posó para una foto protocolar, luego ambos compartieron sus pareceres sobre el país y al final el presidente saliente le mostró las instalaciones de la Quinta, que a partir del domingo 10 de diciembre ocupará el economista libertario.

“Fue una charla muy cordial, estuvimos un rato largo hablando. Para mí fue valioso, hablamos sobre cuestiones de la transición, de política interna y de política internacional muy importantes. También de la cuestión social”, contó Milei.

La reunión también tuvo momentos para el humor. Cuando Fernández le mostraba el lugar tiró un chiste al decir que se sentía como los agentes inmobiliarios que muestras casa en venta o alquiler. “Yo soy el nuevo inquilino”, le respondió cómplice Milei.

Con el operativo transición en marcha, otro de los cónclaves importantes se desarrolló este viernes en uno de los despachos del primer piso de la Casa Rosada, donde minutos antes de las 16 arribó Karina Milei, hermana del presidente electo.

Según se supo, la mano derecha del economista libertario ingresó a las 15.45 a la sede del Ejecutivo para reunirse con el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello, cuyo encuentro se desarrolló en medio de un “clima cordial”.

Del encuentro, que se extendió por más de una hora y media, también participaron el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, y la futura ministra de Capital Humano del libertario, Sandra Petovello.

“Se avanzó en el proceso de transición y se acordó continuar en la coordinación del traspaso a las nuevas autoridades”, informaron fuentes oficiales luego de que Karina Milei se retiró a las 18 de la Casa de Gobierno.

El encuentro entre Karina Milei y el secretario general de Presidencia agitó la versión de que la hermana del presidente electo podría ocupar el el lugar que actualmente tiene Julio Vitobello, dado que es un puesto que los jefes de Estado reservan para una persona de su extrema confianza.