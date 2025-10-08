8 octubre, 2025

Se desplomó una pared en la ex Cooperativa La Unión y dejó un herido

La Tigra. El lamentable suceso ocurrió a las 10.30 horas de este miércoles en el predio de la Ex Cooperativa La Unión de La Tigra, cuando más de 20 vecinos desmantelaban una pared en las viejas instalaciones para llevarse los ladrillos. De repente la misma cayó completamente al suelo, hiriendo a una persona.

En Avenida 25 de Mayo y Entre Ríos de esa localidad,  un joven de 23 años. recibió a la Policía y explicó que  momento antes, cuando estaba junto a un grupo de 20 personas sacando ladrillos de los restos de escombros y paredes perteneciente a la ex Cooperativa La Unión; se desmoronó una pared de unos de los galpones, de aproximadamente 8 metros de altura, quedando aplastado por los escombros un hombre de 24 años, con lesiones a simple vista.

Se hizo presente personal médico en ambulancia, quienes procedieron al traslado del herido hasta el Centro de Salud local. Se realizó Constatación con tomas fotográficas y se espera el informe médico. El Fiscal en turno dispuso que se realicen tomas fotográficas en el lugar del hecho y se resguarde el predio, además de despejar a la totalidad de los concurrentes ante posibles derrumbes. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la causa por «Supuestas Lesiones».

