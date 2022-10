Se realizó el Primer Foro Regional del CER: «Construimos una alternativa para el 2023”, dijo Sánchez

Sáenz Peña. Gustavo Martínez estuvo en la Termal para la realización de un encuentro donde se presentó el trabajo que pretende dar forma a una plataforma de Gobierno. Ricardo Sánchez, que oficio de anfitrión, celebró la participación.

El Intendente de Resistencia y referente principal del espacio político CER, Gustavo Martínez, fue recibido por el dirigente saenzpeñense Ricardo Sánchez. Este es el primer Foro Regional de cinco que el espacio va a concretar, ya que se darán cuatro más hasta el 19 de noviembre, «este Foro de hoy reúne a 11 Municipios que ya realizaron talleres locales que sintetizan las necesidades de cada lugar y el diagnóstico para la propuesta de trabajos a realizar», dijo Sánchez.

El saenzpeñense reseñó que segundo Foro se va realizar el General San Martín, con más de veinte localidades del norte y El Impenetrable el sábado 5 de noviembre, luego el próximo sábado 12 se desarrollará en la zona del sudoeste para las localidades sobre la ruta 95 y la ruta 89 y posteriormente finalizamos en Puerto Tirol y toda la zona de influencia el sábado 19, completando así 66 localidades y quedando el Gran Resistencia para el mes de febrero de 2023.

«Ya hace meses este espacio, y en particular el compañero Gustavo Martínez, quien conduce el CER, manifestamos la voluntad de construir una alternativa en el Chaco para que en el 2023 y que podamos ser protagonistas. Hoy Gustavo volvió a ser claro en ese sentido, indicando que queremos tener una propuesta que también pueda competir y que los chaqueños tengan una opción más para esta provincia en todo lo que hace al desarrollo de políticas públicas que es lo que necesita el chaco” remarcó.

La visión de Martínez

Gustavo Martínez tomó contacto con la prensa al llegar a Sáenz Peña y dijo que «este espacio político es que tiene la integración de dirigentes de todos los partidos políticos, muchos dirigentes del justicialismo del cual provenimos con muchos años de militancia, pero también de otros partidos», y remarcó el Partido Unir, Partido Nacionalista, Frente Renovador, Unidad Ciudadana, Ciudadanos a Gobernar, Partido Integración y también muchos dirigentes del Radicalismo, así como Dirigentes Sociales, del sistema educativo, sistema sanitario, representantes de salud y educación, «esto para nosotros es muy importante”, remarcó.

Por otra parte Martínez dijo que “para nosotros es muy importante que la política tenga que volver a escuchar a la gente, no sirve de nada gobernar desde arriba, decidiendo en soledad lo que se tiene que hacer o lo que necesita cada sector de la población”.

“A veces las necesidades no son tan faraónicas, sino que pueden ser puntuales, de cada familia o de cada lugar”, aseveró, y continuó mencionando que “puede suceder que en alguna localidad falte aparatos y tecnología o profesionales para el sistema de salud o puede faltar sistema educativo para terciarios o políticas habitacionales que no sean discrecionales, esto ya no puede suceder en el siglo XXI, hoy la humanidad tiene otros valores y tenemos que dignificar la política”

Gustavo Martínez resaltó también que “si bien tenemos que lograr dignificar al sector público, debemos saber que se sale adelante de la mano del sector privado con el emprendedor que puede invertir para darle trabajo a nuestros jóvenes que es lo que más reclaman en nuestra recorrida por la provincia” destacó.

Según el intendente resistenciano “en el Estado sabemos que solamente se puede trabajar por una beca, la gente no tiene mucho futuro, algunos pasan años así y pierden valioso tiempo de sus vidas, por eso debemos pensar en un modelo distinto, sin distinción de banderías políticas, la política y los políticos volvamos a escuchar a la gente”.