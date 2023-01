Sector productivo manifiesta preocupación por la situación en el interior

Sáenz Peña. La organización Mujeres de la Producción y Productores Independientes manifestó una creciente preocupación por la sequía. El productor federado Javier Druzianich criticó al «Estado ausente».

«Se nota un perjuicio importante por efecto de la sequía, no sólo en los cultivos sino también en la ganadería», dijo Juana Vukic, de Mujeres de la Producción, que mencionó que «hay productores que recorren hasta 5 kilómetros para traer agua de otros pozos, de otras perforaciones, eso acrecienta los costos de transporte».

Vukic solicitó al Ministerio de la Producción y al Ejecutivo Provincial que se «instrumenten planes que sean beneficiosos en forma integral para todos los productores».

Javier Druzianich, productor de Sáenz Peña e integrante de Federación Agraria, también opinó sobre la situación que atraviesan, y dijo que «es muy complicada, cultivos como el girasol están muy afectados, con muy bajos rindes, en algunos casos rindes relativos pero en general están muy bajo en comparación al año pasado».

Mencionó que «hace 15 días se sembró en gran parte de la provincia soja y la mayoría tuvieron fracasos en los nacimientos por la insolación , y se complicó con el bajo milimetraje de lluvia.

Druzianich manifestó ver «un Estado ausente». «Vuelve a declarar la emergencia, piden declaraciones juradas, de nuevo papeleos y el productor está cansado de hacer papeles «, se quejó al tiempo que mencionó que ya pasaron por tres emergencias que «aún están adeudadas».

Druzuanich cuestionó que «con el tema de la emergencia por ahí aparecen productores que no viven el día a día como los pequeños y medianos y siempre son funcionales al Gobierno de turno y eso hace que lo que necesita el productor no llegue, porque no son productores que están puestos políticamente más allá que estén en entidades, son puestos políticos y eso no sirve, por eso estamos como estamos y año tras año pasa lo mismo».