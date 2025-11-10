Silvana Schneider acompañó la apertura de la Fiesta Nacional del Algodón 2025

Sáenz Peña. Este viernes por la noche, la vicegobernadora Silvana Schneider, a cargo del Ejecutivo provincial acompañó la apertura de la Fiesta Nacional del Algodón 2025, que se desarrolla en el Predio Ferichaco, en Presidencia Roque Sáenz Peña. El evento, que se extenderá hasta el domingo 9 de noviembre, ofrece una variada agenda de actividades institucionales, técnicas y comerciales orientadas a fortalecer la cadena algodonera.

Junto al intendente local Bruno Cipolini; al ministro de la Producción, Oscar Dudik; autoridades provinciales y municipales; representantes de FECHACO, de CAME y de la Cámara de Comercio, Schneider remarcó que se trata de un encuentro único en el país, que reafirma al Chaco como el epicentro de la producción algodonera argentina, promoviendo la innovación, la competitividad y el crecimiento sostenible en toda la región.

SILVANA SCHNEIDER: “ESTA FIESTA ES UN HITO DE NUESTRA HISTORIA CHAQUEÑA”

La vicegobernadora Silvana Schneider reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de continuar trabajando en conjunto para acompañar a los productores, impulsar la modernización de la industria textil y favorecer la apertura de nuevos mercados. “Tenemos que seguir trabajando juntos. Estamos convencidos de que, si al campo le va bien, también le va bien, a la provincia y al país; y necesitamos que así sea”, expresó.

Por esa línea, resaltó: “Es un orgullo estar en la capital nacional del algodón para inaugurar esta fiesta que reúne a productores, industriales, comerciantes y familias, pero, sobre todo, nos une nuestro sentido de identidad y por la fuerza de nuestro querido campo chaqueño”.

Asimismo, Schneider transmitió el saludo del gobernador Leandro Zdero a todo el pueblo saenzpeñense. “El gobernador Zdero me pidió que les acerque su saludo y que les recuerde que su compromiso con el sector productivo sigue tan firme como el primer día de gestión”, destacó.

“Este evento nos permite compartir experiencias, aprendizajes y seguir profesionalizando nuestro campo. Es un espacio para disfrutar en familia porque aquí tenemos un hito de nuestra historia chaqueña, un presente prometedor y un futuro que nos convoca a seguir trabajando juntos y fortaleciéndolo cada día”, concluyó la vicegobernadora Schneider.

BRUNO CIPOLINI: “LA FIESTA DEL ALGODÓN ES IDENTIDAD E HISTORIA”

Por su parte, el intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini destacó el trabajo conjunto que permitió concretar una nueva edición del evento. “Hemos podido conformar un gran equipo para que todos aquellos que deseaban estar, por historia y compromiso, pudieran hacerlo y dejar lo mejor de sí en esta fiesta tan ligada a la identidad y a la historia de Presidencia Roque Sáenz Peña”, mencionó.

El jefe comunal valoró el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero. “Esta fiesta no hubiera sido posible sin la confianza que nos brindó el Gobernador, que nos permitió organizarnos y ofrecer la mejor edición posible con la participación de organismos provinciales y del Ministerio de la Producción como pilares fundamentales”, indicó.

De ese modo, remarcó que la celebración “va más allá de lo productivo, porque es un homenaje al algodón, a los inmigrantes y a todos los hombres y mujeres que pusieron su vida y su esperanza en esta tierra”. “Este es un momento de satisfacción y reconocimiento a quienes hacen posible esta muestra, esta ciudad y esta provincia que seguimos construyendo entre todos”, finalizó.

Compartir