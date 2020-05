Sobre la situación de las Pymes, Spoljaric reconoce que «el Estado no puede llegar a todos»

Sáenz Peña. La diputada justicialista se refirió al duro panorama de las PyMes en Chaco. «Con mucho empuje, estoy segura de que esto va a pasar», se esperanzó.

La diputada justicialista Liliana Spoljaric fue electa presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Transporte en la Legislatura del Chaco. Sobre la actividad comercial en el marco de la pandemia, dijo que aún «no hemos visto el impacto económico de lleno».

«Estamos atravesando una etapa económica difícil desde ya hace un tiempo, agravada ahora por la pandemia del COVID-19 y no solo en Argentina sino en el contexto de la economía mundial» expresó Liliana Spoljaric, y agregó que en este contexto tenemos que ser creativos ya que este virus nos vino a replantear muchas cosas como seres humanos y como elementos de la gestión pública.

Haciendo especial énfasis en el duro panorama para las PyMes de nuestra provincia, Spoljaric remarcó que «desde el Gobierno Nacional se han adoptado certeras medidas económicas pero estas muchas veces no alcanzan a todas las actividades. Las medidas nacionales deben tener una mirada especial a provincias como la nuestra ya que no tenemos la misma economía regional que otras».

Según la diputada, «el gobierno provincial está haciendo un gran esfuerzo en conjunto con los intendentes de cada localidad y sus entidades empresariales para tratar de morigerar los impactos en las economías de los distintos puntos geográficos de la provincia».

«Hay muchas actividades que faltan habilitar todavía, por ello no hemos visto el impacto económico de lleno que esto significó», dijo. Añadiendo que «el Estado no puede llegar a todos y más aún a sectores particulares además de que los recursos resultan escasos. Pero se está trabajando en una reestructuración de la deuda tanto a nivel Nacional como Provincial, ya que no tenemos la espalda económica de los países del primer mundo pero tenemos recursos humanos que son el pilar fundamental de toda sociedad», indicó.

Spoljaric considera que «con mucho empuje, estoy segura de que esto va a pasar, pero para ello tenemos que ser unidos aunando esfuerzos para salir de esta situación».