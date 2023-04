Somos Parte acordó con Sumar: Zdero recibió el apoyo del exgobernador Roy Nikisch

Resistencia. El ex mandatario provincial, ex senador y ex diputado, Roy Nikisch será otro precandidato del radicalismo junto a la procesada Aída Ayala, Carlos Salom y Alejandro Aradas (exrozista y ahora excipolinista). «Elijo a Leandro Zdero porque va a gobernar con la gente», dijo Nikisch.

Con una foto juntos y un comunicado, Roy Nikisch de Somos Parte y el precandidato a gobernador Leandro Zdero anunciaron su acuerdo por la que el exgobernador de la provincia buscará ser intendente de la ciudad de Resistencia.

Nikisch, tras confirmar su intención de conducir el Municipio de Resistencia dijo: «Elijo a Leandro Zdero porque representa un tiempo nuevo, ha recorrido toda la provincia y porque tiene una alianza con la gente; recibe las demandas de los vecinos y porque Resistencia necesita crecer junto a un gobernador que tenga una visión social de desarrollo».

Además, habló de que ya tiene un plan de gobierno: «Voy a administrar los recursos como lo hice cuando fui gobernador, con honestidad y austeridad eficiente; tengo experiencia y lo demostré. Resistencia necesita un tiempo nuevo, de organización, orden, planificación, transparencia, equidad y calidad institucional».

«Para eso, propongo organización; planificación, para devolver a Resistencia el perfil de Capital del Norte Argentino con un plan de acción claro y con un horizonte al desarrollo. Hace falta transparencia, seré el Intendente que termine con los impuestazos porque conmigo la comunidad va a saber adónde va cada peso de sus tributos; y van a ir a las obras necesarias y a los servicios que los resistencianos demandan», expresó.

En ese alinea, agregó: «Vamos a lograr equidad, calidad institucional y un municipio moderno, no con programas vacíos, sino con un sistema administrativo donde la tecnología sea un aliado al vecino y tengamos una ciudad segura, con controles y dando respuestas a todos los vecinos».

Por último, enmarcados en la fase de cierres de alianzas, Nikisch remarcó: «Elijo a Leandro Zdero porque va a gobernar con la gente, con todos los chaqueños, como lo vamos a hacer nosotros en Resistencia. Leandro es el dirigente que hoy representa el tan esperado cambio que la sociedad demanda».