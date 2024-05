Sonia Cardozo: “Fuimos a la Anses y nos dijeron que el Director Rodríguez no estaba trabajando”

Resistencia. Este martes 7 de mayo se realizó una jornada a nivel nacional en repudio a las medidas del gobierno de Javier Milei hacia los sectores más vulnerables. En Chaco, Libres del Sur Territorial se movilizó a la oficina local de Anses para solicitar algún tipo de respuesta por parte de la entidad ante la falta de asistencia estatal.

En horas de la mañana, responsables de merenderos y comedores, y militantes de Libres del Sur Territorial junto con la referente provincial, Sonia Cardozo, se acercaron a la oficina de Anses para dialogar con las autoridades de la entidad provincial. Sin embargo, se encontraron con que “el director de Anses, «Capi» Rodríguez, no está trabajando. Este funcionario público no estaba en su puesto de trabajo. La entidad local se mantiene en pie por los trabajadores”, denunció Sonia Cardozo.

En relación a la situación de los merenderos y comedores, la referente indicó que “es mentira lo de las auditorías. Nosotros les brindamos los nombres a nivel provincial y nacional de todos los responsables de nuestros merenderos y comedores. La información está a disposición, pero Petovello y Milei quieren dejar morir de hambre a nuestros niños, niñas y adolescentes. No encontramos otra explicación ante la falta de asistencia por parte del gobierno nacional”.

Por otra parte, Cardozo se expresó en cuanto a la modificación del programa Potenciar Trabajo. “Durante los años que estuvo en funcionamiento el Potenciar, se logró desarrollar una cultura del trabajo comunitario. Había personas que trabajaban en las escuelas, hacían limpieza en los barrios, reparaban veredas, incluso se construyeron centros comunitarios, y recibían ese estímulo del Estado ante la falta de trabajo”. Y continuó: “Es evidente que a este gobierno no le importa el trabajo y la generación de puestos de trabajo para los laburantes informales. Además, el salario que recibían del Potenciar Trabajo no se actualiza desde noviembre. Hoy está en 78 mil pesos y no hubo ningún tipo de recomposición del valor”.

Por último, Sonia Cardozo expresó: “si seguimos sin respuestas tanto a nivel provincial como nacional, vamos a profundizar y extender las medidas de fuerza en los próximos días, porque la situación en los barrios es brutal, nuestros comedores y merenderos necesitan asistencia urgente. Al final la casta eran los más pobres”.