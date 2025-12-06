Sorteo del Mundial 2026: Argentina comparte el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania

EEUU. El Mundial 2026 definió los doce grupos de la competición que se iniciará el 11 de junio y culminará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La selección argentina arrancará la defensa de la corona en el Grupo J, donde comparte zona con Argelia, Austria y Jordania.

El primer día de competición estará marcado por los dos partidos del Grupo A, que reunirá a México, uno de los países anfitriones, contra Sudáfrica en el Estadio Azteca y Corea del Sur se medirá al cuarto representante de la UEFA proveniente del repechaje, que puede salir de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa y República de Irlanda.

Por otro lado, el Grupo L apunta a ser el Grupo de la Muerte con Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, mientras que el Grupo I no se queda atrás con las presencias de Francia, Senegal, Noruega y el segundo representante del Repechaje Internacional, que saldrá de Bolivia, Surinam e Irak.

A la espera de la confirmación oficial, el primer duelo de la Scaloneta será el martes 16 de junio del 2026 contra Argelia en el Kansas City Stadium o en el San Francisco Bay Area Stadium. El siguiente duelo está pautado inicialmente para el lunes 22 de junio del 2026 ante el representativo de Austria en el Dallas Stadium o en el San Francisco Bay Area Stadium. El cierre será contra Jordania el sábado 27 de junio en en Kansas City o en Dallas.

En caso de terminar como líder de su zona, Argentina se medirá en 16avos de final contra el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay) con sede en Miami. Con ese escenario, el camino, en caso de avanzar a octavos sería contra los segundos del Grupo D y G, entre los que se destacan Estados Unidos, Paraguay y Bélgica. Proyectando un cuartos de final, los campeones del mundo podrían cruzarse hipotéticamente con la Portugal de Cristiano Ronaldo y un eventual choque con Inglaterra o Brasil en semifinales.

En caso de que la Albiceleste culmine en el segundo puesto, el rival saldría del puntero del H, donde parten como candidatos España y Uruguay. En octavos, un posible rival podría ser algún segundo de los Grupos G y L que tienen como candidatos a Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia y Ghana. De pensar en un potencial partido de cuartos de final, podría ser Bélgica o Estados Unidos. En semifinales quedaría del lado de los punteros de las zonas que tienen como cabeza de serie a Alemania, Francia y Países Bajos.

El último escenario posible es que Argentina sea una de las mejores ocho selecciones que finalicen en el tercer puesto. Ahí, se deberá aguardar para conocer a los posibles rivales (serán líderes de alguna de las zonas) y camino rumbo a la final, ya que dependerá de la cantidad de puntos y diferencia de gol que se logre sacar al haber una tabla de posiciones para todos los terceros.

Aunque en las últimas horas brindó una entrevista en la que no confirmó al 100% su presencia, esta sería la última presencia mundialista de Lionel Andrés Messi, quien ya estuvo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, donde se coronó campeón. Esto produce un atractivo extra para los fanáticos de la Pulga, que desean verlo en todo su esplendor en la cita del año próximo.

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)

: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda) Grupo B : Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza

: Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza Grupo C : Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia Grupo D : Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)

: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo) Grupo E : Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador Grupo F : Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez

: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez Grupo G : Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda Grupo H : España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay Grupo I : Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega

: Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega Grupo J : Argentina, Argelia, Austria y Jordania

: Argentina, Argelia, Austria y Jordania Grupo K : Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia

: Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

