«Soy la alternativa frente a Capitanich», dijo Zdero al rechazar posibilidad plantada por el Gobernador de convocarlo

Resistencia. Leandro Zdero, legislador provincial y precandidato a Gobernador por el Chaco manifestó su rechazo a las declaraciones de Capitanich de pretender incluirlo en su espacio político.

“No seré parte de un ciclo agotado que no resuelve los problemas de los chaqueños en seguridad, educación, salud, trabajo y del campo; desde hace mucho tiempo vengo trabajando para ser el próximo gobernador, soy la alternativa frente a Capitanich y con propuestas concretas que las damos a conocer en cada localidad”, dijo.

Sobre el panorama provincial y en su contacto diario con los chaqueños, Zdero expresó: “hoy la gente necesita respuestas y no excusas; demandas de las que hay que ocuparse y resolver, como ser: la inseguridad, la falta de agua en muchas localidades, un sistema de salud con necesidad de más médicos, medicamentos e insumos. El campo, los emprendedores y los comerciantes necesitan una mirada especial de acompañamiento del estado para desarrollarse; como así también, que se logre jerarquizar a la educación vinculando al mundo del trabajo y a la tecnología, entre algunas de las prioridades”.

DE NINGUNA MANERA, ACEPTARÍA SER PARTE DE ESTE MODELO AGOTADO

“Las declaraciones de Capitanich son una muestra más de sus nervios porque sabe que su ciclo está terminado y ya no sabe qué hacer para perpetuarse en el poder. Ninguna operación de prensa va a lograr que el chaqueño cambie su voto; como los millones gastados en grandes propagandas para vender al Chaco perfecto, a un gobierno que no hace más que ampliar desigualdades y la pobreza”, agregó.

VAMOS A CAMBIAR ESTA DURA REALIDAD

“Sabe Capitanich que se le termina su tiempo y está en operativo retirada. Este gobierno de 16 años no resolvió los problemas, sino que los agravó. Lo único cierto es que existe un amplio sector de la sociedad chaqueña que está trabajando para cambiar el Chaco porque ya no creen más en títulos de planes vacíos ni en movidas de comunicación para el País de las Maravillas de Coqui. Trabajo para ser gobernador del Chaco y allí está puesta mi energía con un gran equipo que me acompaña”, finalizó Zdero.