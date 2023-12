Sueldos, obras, e impuestos: cuál es la visión del intendente Cipolini?

Sáenz Peña. En diferentes ámbitos se analizan las implicancias del devenir económico ante los cambios de gobierno en nación y provincial. Consultado por varios medios sobre el pago de salarios y aguinaldo, Bruno Cipolini, intendente de la ciudad, afirmó: «no lo hemos puesto en duda en ningún momento».

Ante consultas periodísticas, fundamentalmente radiales, el jefe comunal saenzpeñense se refirió al tema de los salarios, cuestión que hoy es puesta en duda por gobernadores, en particular lo del SAC (sueldo Anual complementario). «Conscientes que con 4 años seguidos de 100% inflación es difícil por ahí no correr un poquito detrás, así que lo sabemos muy bien- y aseguró-. Lo que son los pagos de los compromisos básicos, la verdad, es que que no lo hemos puesto en duda en ningún momento», dijo tajante.

Sin embargo aclaró: «Sí el desafío es hacia adelante. Veremos el nuevo gobierno. Sabemos que nos encontramos ante una situación de dificultad…En ese sentido, trataremos de seguir manteniendo la cadena de pagos y el mantenimiento de los servicios, el ritmo de las obras y ni hablar que se da por sentado el cumplimiento con nuestros empleados municipales».

Respecto al tema obras públicas, ante los anuncios de Javier Milei de paralizarla, Cipolini consideró «va a afectar a los municipios que recibían obras públicas nacionales; no sería nuestro caso. Es obra pública municipal, siempre lo destacamos, que se hace en un porcentaje muy importante con fondos propios de los saenzpeñenses, es decir con recaudación genuina, más fondos coparticipables. Más dependemos del ritmo de la economía que del cierre de algunas partidas vinculadas a la obra pública nacional».

Y en referencia al tema impuestos municipales, considerando que el Presupuesto 2024 contempla una suba importante en este rubro, dijo Cipolini que «durante los últimos 2 años, el valor de lo que es las Tasas, los Servicios, los Tributos, han ido muy por debajo de la inflación» expresó confirmando el aumento del valor de los impuestos. Aún así quiso llevar tranquilidad a los vecinos, señalando que «no iremos mucho más que eso. Pero que también los costos de prestar los servicios se han incrementado, y la Municipalidad no es la excepción».