Supuesto intento de rapto a menor; habló el fiscal Soto

Sáenz Peña. El fiscal aclaro que subroga la causa, y que esta quedará en manos de Cristián Arana que jura esta mañana para reemplazar, provisoriamente, a Liliana Lupi.

Una mujer de 33 años denunció el último sábado en la comisaria Cuarta de Sáenz Peña que un hombre intentó raptar a su hija de 10 años en el barrio Santa Elena, cuando la menor se dirigía a un kiosco cercano.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30, cuando la niña se dirigía al comercio que se encuentra en diagonal a su vivienda, desde donde momentos después regresó muy asustada manifestando que un hombre la tomo del brazo y forcejeando le dijo “vamos al kiosco sino te mato”.

Según relató la víctima, el hombre la agarró fuertemente del brazo e intentó arrastrarla hacia su vehículo mientras le decía “entrá al auto sino te voy a matar”. Después de unos segundos de forcejeo, la jovencita logró escapar y salir corriendo.

El fiscal que subroga la causa, Marcelo Soto, habló con Radio La Red y mencionó que «la tía dijo que la nena no conocía a esa persona, pero la nena lo describió a este sujeto».

«La criatura en un principio acompaña a esta persona, como si fuese un acto voluntario», dijo Soto, y anticipó que trabajan en otras imágenes para ver lo sucedido, ya que «por el momento solo se tiene la imagen que se conoció en las redes».

Dijo Soto que «ya esta identificado el vehículo, no posee patente colocada en la parte delantera que es la imagen que tenemos». «La denuncia fue hecha horas más tarde a lo sucedido, la nena tiene un retraso madurativo», sostuvo, y agregó que aún no dialogó ni con la madre ni con la tia, por lo que no sabe qué hacía una nena con estas características particulares en la calle, sola, a esa hora.