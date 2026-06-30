Tibia respuesta de Lazzarini al intendente Sander por críticas al Gobierno

Castelli. Durante la entrevista en LT16 am950, Sebastián Lazzarini, subsecretario de Gobierno y ex diputado, respondió a las críticas formuladas por el intendente de Juan José Castelli, Pío Sander, quien cuestionó el programa provincial destinado a productores caprinos y sostuvo que el precio abonado por los animales era insuficiente.

El funcionario defendió la iniciativa y aseguró que representa un cambio profundo respecto de administraciones anteriores. Afirmó que hoy trabajamos para que el productor pueda comercializar su producción sin intermediarios y con oportunidades de llegar incluso a mercados internacionales.»

En ese contexto, afirmó que anteriormente algunos centros de distribución eran utilizados con fines políticos y sostuvo que la actual gestión transformó esos espacios para brindar asistencia directa a los productores.

Cuestionamientos por la inundación en Castelli

Lazzarini también hizo referencia a la inundación que afectó meses atrás a Juan José Castelli y cuestionó la respuesta del municipio.

Recordó que durante la emergencia fue necesaria la colaboración de otras localidades para aportar equipamiento de bombeo. Y agregó: «Quedó al descubierto que una ciudad de primera categoría no contaba con los recursos necesarios para afrontar una situación de esa magnitud.»

En contraposición, destacó el trabajo coordinado que, según afirmó, realizaron organismos provinciales como Vialidad, la Administración Provincial del Agua (APA), Desarrollo Humano y Salud para asistir a las familias afectadas.

«Falta mucho por hacer»

Si bien defendió los resultados obtenidos hasta el momento, Lazzarini reconoció que todavía existen desafíos importantes. «Por supuesto que faltan muchas cosas por hacer, pero este gobierno tiene claro cuál es el rumbo y trabaja todos los días para mejorar la calidad de vida de los habitantes del norte chaqueño», sostuvo.

Los operativos continuarán durante los próximos días en distintas localidades del Interfluvio y El Impenetrable, con el objetivo de ampliar la cobertura sanitaria, social y administrativa en las comunidades más alejadas de los centros urbanos.

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