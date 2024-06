Transporte urbano: Empresa San Roque se excusa en pretextos y se niega a retomar el servicio

Sáenz Peña. Se realizó este martes por la tarde una nueva audiencia en el despacho del juez Lineras. La Municipalidad aportó la readecuación tarifaria y llevó el valor del boleto a 800 pesos. El empresario Julián Vilar insistió con que sea el gobierno quien pague los sueldos atrasados y en la entrega de, ahora, 45 mil litros de combustible.

El empresario Julián Vilar quien dice ser el socio gerente de la Empresa San Roque ayer volvió a materializar una serie de pretextos para exhibir la imposibilidad de retomar el servicio urbano que lleva más de 50 días de lock out patronal. En esta oportunidad alegó que las entidades financieras reclaman copia del contrato de concesión (que no tendría por ya estar caído) para instrumentar una carpeta crediticia, es decir, la Empresa San Roque no tiene carpeta crediticia preparada para buscar financiamiento que le permita hacerse de fondos mediante crédito para pagar los casi 3 meses de sueldos que adeuda.

Desde esa posición Vilar solicitó, una vez más, que la Municipalidad o el Gobierno provincial le entregue (asegura que en forma de préstamo) más de 160 millones para cancelar sueldos y, ahora, 45 mil litros de combustible mensuales para reiniciar el servicio. El Municipio informó al juez Lineras imposibilidad de cumplir con ese pedido y la audiencia pasó a un nuevo cuarto intermedio, en tanto los trabajadores sostuvieron que tomarían medidas gremiales ante el no cobro de salarios.

En consecuencia, Vilar insiste en que el estado, municipal o provincial, le entregue dinero para saldar las deudas que se acumularon por su decisión de parar el servicio desde hace ya casi tres meses (lock out patronal) al tiempo que indicó que la readecuación tarifaria que llevó el valor del boleto a 800 pesos (algo que él mismo había solicitado) es ahora insuficiente.

Cabe mencionar que entre agosto y diciembre de 2023, el municipio le aportó 25 millones de pesos a la empresa San Roque, y en febrero 15 millones de pesos más.

El municipio dice que estaría pensando en la compra de unidades de transporte rápido con capacidad de unas 14 personas, con la finalidad de llevar una solución a la demanda de los usuarios que necesitan de un servicio de estas características, sin embargo son solo anuncios mediáticos y no hay avances en ese sentido.

La tercera audiencia de partes en la Cámara Primera en lo Criminal, a cargo del juez Rodolfo Lineras, a la que la presidente del Concejo Nora Gauna llamó «chocolatada», no consiguió resultados positivos.