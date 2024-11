Tras la aprobación del Presupuesto, Bergia pide «avanzar en una matriz productiva para el Chaco»

Resistencia. El diputado provincial y titular del NEPAR, Juan José Bergia, analizó lo ocurrido con la aprobación del presupuesto provincial, y los próximos pasos a darse en la Legislatura. Valoró la gestión de Zdero.

“La aprobación del presupuesto fue algo histórico. Todos los presupuestos hace 17 años que entran en tiempo y forma. Hubo tiempo de analizarlo y recibió el apoyo mayoritario, salvo Cubells e Ivanoff. En el Chaco hemos dado una muestra de convivencia y le dimos una herramienta económica y política necesaria para el Ejecutivo”, expresó al comienzo de su reflexión el diputado Juan José Bergia.

Consideró que se trata de “un presupuesto acotado a la realidad de lo que está pasando en la nación, donde la recaudación está cayendo. De cualquier manera es una buena señal, no hubo rispideces. Estoy convencido de que la gente tiene que estar tranqula, y nosotros debemos ser custodios de ese presupuesto. No podemos vivir en ebullición todo el día. Hay muchos ciudadanos que la están pasando muy mal”.

Luego aclaró que “el capítulo de la Producción no lo voté. Uno ve el esfuerzo que hacen para sembrar y cosechar. También estoy preocupado por lo que pasa en los Consorcios Rurales. De 100 hay 85 que tienen los papeles en orden, y es preocupante que el ministerio de la Producción no eleve su voz, por ejemplo porque los productores de carbón no lo pueden exportar”.

“Somos 1.400.000 chaqueños. Para nuestro partido debemos tener una mirada productiva. Nuestra Pymes están decayendo. Hubo manifestaciones en Las Breñas por las boletas de luz”, observó el legislador provincial.

Volviendo al tema de la aprobación del presupuesto reiteró que, “fue algo inédito. Ahora están las herramientas que necesitaba el Gobierno”.

