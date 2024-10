Tras la decisión política y la compra de minibuses Sáenz Peña volverá a contar con transporte urbano

Sáenz Peña. El servicio se iniciará en este mes de octubre, aunque no hay fecha específica pues el intendente dijo que no quería indicar un día y no poder cumplir. Las razones que demoran la implementación.

Si bien los 5 minibuses ya están comprados y totalmente pagados restan todavía llegar a la ciudad por el tramite de patentamiento, pero según explicó el intendente Bruno Cipolini en declaraciones radiales una vez llegados deben ser ploteados y además debe definirse detalles del nuevo servicio.

Esos detalles comenzaron a pulirse esta semana cuando el Concejo Municipal de Sáenz Peña aprobó la creación del Sistema Municipal de Transporte en la modalidad minibuses. De esta manera finalmente se consuma la decisión política de Bruno Cipolini de optimizar un servicio que desde hace años venía en decadencia, a fuerza de subsidios y aportes extraordinarios para licuar deudas producto de mala administración, y que llevó a cayera la concesión de la única empresa de transporte público que funcionaba en la ciudad.

En este camino previa a la aprobación Sistema Municipal de Transporte, fue invitado a la reunión de comisión el secretario de Gobierno, Diego Landriscina, quien dio detalles a los ediles de este nuevo sistema que

funcionará en la ciudad. Además, previo a la votación, también asistieron al recinto los abogados Hugo Boland y Julio García, de la Secretaría Legal y Técnica, para aportar información al respecto.

El Concejo respaldó sólo con los seis votos de los concejales del oficialismo mientras los ediles del PJ se abstuvieron porque pretendían seguir discutiendo detalles en comisión.

A partir de ahora, el Ejecutivo Municipal tendrá a su cargo la diagramación, implementación, adaptación y modificación de los recorridos, así como la fijación de cabeceras terminales, pudiendo determinar las frecuencias y todas las acciones operativas necesarias para tal fin.