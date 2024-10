Tras la renuncia de Zimermann en el Senado, Ayrton Urlich asumirá como senador por Chaco

Quitilipi. La Ciudad de la Amistad, localidad natal del Gobernador Zdero, ahora sumará un senador nacional. Se trata del joven concejal que deberá reemplazar a Víctor Zimmermann en el Congreso. Urlich 35 años es reconocido por su militancia en la JR y forma parte de un grupo que tiende a oxigenar y renovar los cuadros ucerreístas.

Cabe mencionar que Zimmermann al ser designado ministro de Producción en Chaco deja la banca queda vacante. Cuando el contador fue electo senador nacional por la provincia de Chaco en las elecciones legislativas de Argentina del 27 de octubre de 2019 estuvo acompañado en la lista por Alicia Terada en segundo lugar y en tercer lugar Ulrich; sin embargo por la Ley de Genero el reemplazante del saliente debe ser del mimo género, por eso le corresponde al joven concejal de Quitilipi de 35 años de profesión ingeniero electromecánico.

En sus primera impresiones sobre la movida del tablero político, el hombre afín al espacio de Convergencia Social, igual que el renunciante, Ulrich dijo que como todo militante tiene aspiraciones.

Ulrich presidió la JR de Chaco durante más de dos años y en sus primeras declaraciones sostuvo que la designación no es automática. «No me quiero adelantar porque se tiene que dar un proceso de admisión correctamente y luego de que suceda recién estaría confirmado», dijo. Ahora restan los trámites administrativos en el Senado que consiste en la aprobación de su pliego, y si bien estos procedimientos no suelen tener oposición porque se trata de reemplazos por cuestiones de gestiones, tiene un tiempo prudencial que se debe cumplir.